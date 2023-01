Ko ti zaroko uniči turistka, ki za vsako ceno želi posneti razgled

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na družbenem omrežju TikTok je zaokrožil posnetek in sprožil številne odzive uporabnikov. V trenutku, ko je moški pokleknil na koleno in zaprosil svojo izbranko, se je v ozadju pojavila turistka, ki se ni dala motiti. Očarana nad razgledom je snemala video, pri tem pa več kot očitno ni opazila, da je priča romantičnemu trenutku para.

Pod objavo so se pojavili številni komentarji. Mnogi menijo, da je turistka zaroko uničila namerno in da je točno vedela, kaj dela, ko je povsem brezbrižno zakorakala v kader in uničila zaročni video.