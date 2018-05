Kitaro Boba Dylana prodali za okoli 430 tisočakov Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev. 0,01 termometer Metka Prezelj Avtorji: STA,

Foto: Getty Images

Za kitaro, na katero je igral ameriški glasbenik in Nobelov nagrajenec Bob Dylan, so v soboto na dražbi v New Yorku iztržili okoli 420 tisoč evrov. Prodali so tudi več drugih predmetov znanih glasbenikov, med drugim bogato okrašen pas Elvisa Presleyja, za katerega je oboževalec odštel okoli 300 tisoč evrov.