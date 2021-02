Kitajsko maščevanje ZDA: nova teorija o izvoru virusa dviguje prah

Preiskava glede izvora novega koronavirusa bi se morala zdaj osredotočiti na ZDA in njene biološke laboratorije po vsem svetu, po končani misiji strokovnjakov WHO v Wuhanu poudarjajo predstavniki Kitajske. Medtem ko so se tudi po zaslugi članov administracije nekdanjega ameriškega predsednika Trumpa po svetu razširile teorije, da je novi virus ušel iz laboratorija v Wuhanu, so na Kitajskem pripravili alternativno teorijo, s katero nakazujejo možnost, da se je to zgodilo Američanom. V središču te teorije, ki ne temelji na nobenih dokazih, je ameriški vojaški biološki laboratorij v Fort Detricku, ki je do leta 1969 gostil ameriški program biotehnološkega orožja.

Potem ko so strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) ta mesec končali svojo misijo o izvoru novega koronavirusa v Wuhanu, kjer so decembra predlani potrdili prve primere okužbe z novim koronavirusom, so bili kitajski uradniki precej jasni, kje bi morala WHO nadaljevati svojo preiskavo. Po navedbah glavnega epidemiologa s kitajskega centra za nadzor nalezljivih bolezni Zenga Guanga, bi se morali strokovnjaki, ki želijo odkriti izvor novega virusa, zdaj osredotočiti na ZDA.

Teorije, da za novim koronavirusom stojijo ZDA

To, da je Peking v tem primeru s prstom pokazal na Washington, bi marsikoga na zahodu presenetilo, a se na Kitajskem že nekaj mesecev pojavljajo alternativne teorije glede tega, kje bi se novi koronavirus lahko prvič pojavil. Namen omenjenih teorij je v prvi vrsti predvsem zmanjšati odgovornost kitajskih oblasti, ki so bile v preteklosti deležne očitkov, da v primeru izbruha virusa v Wuhanu decembra 2019 niso dovolj hitro ukrepale in so celo utišale tiste, ki so opozarjali na razsežnost izbruha virusa, piše CNN.

Strokovnjaki WHO so med nedavnim obiskom na Kitajskem izključili možnost, da bi novi koronavirus ušel iz prostorov inštituta za virologijo v Wuhanu. Foto: Reuters

Spomnimo, ekipa WHO pod vodstvom vodilnega strokovnjaka Petra Bena Embareka je nedavno jasno zavrnila možnost, da bi novi virus izviral z inštituta za virologijo v Wuhanu, kjer so med drugim preučevali smrtonosne viruse. Po njihovi potrditvi so se kitajske teorije o izvoru novega koronavirusa spet osredotočile na ameriški vojaški biološki laboratorij v Fort Detricku v Marylandu. Dokazov, ki bi podpirali omenjeno teorijo, na Kitajskem sicer nimajo.

Zeng je v pogovoru za enega od kitajskih spletnih portalov dejal, da imajo Američani svoje biološke laboratorije po vsem svetu. "Zakaj imajo ZDA tako veliko laboratorijev? Kaj je cilj tega? Pri številnih zadevah ZDA zahtevajo od drugih držav, da so odprte in transparentne, na koncu pa se izkaže, da so ZDA pogosto same najbolj netransparentne," je dejal vodilni kitajski epidemiolog.

30 odstotkov Američanov je verjelo, da je virus ušel iz laboratorija

Ideja o tem, da novi koronavirus izvira iz laboratorija in ga je ustvaril človek, ni prisotna le na Kitajskem. Podobne teorije so v ZDA spodbujali številni politiki in privrženci teorij zarote. Slednji so na novi koronavirus gledali tudi kot na novo biološko orožje, odgovornost za njegov nastanek pa so pripisali tudi ZDA. Raziskava centra Pew iz lanskega aprila je pokazala, da je takrat okoli 30 odstotkov Američanov verjelo, da virus izvira iz laboratorija, večina od teh pa, da je bil virus ustvarjen namerno.

V tistem času so namreč vodilni člani administracije nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, vključno z nekdanjim ameriškim državnim sekretarjem Mikom Pompeom, poskušali novi koronavirus povezati z inštitutom za virologijo v Wuhanu, pri čemer so nakazovali možnost, da so Kitajci virus iz omenjenega laboratorija namerno izpustili v okolje. To je seveda močno razjezilo Peking, pa tudi nekatere vodilne strokovnjake, ki so se v tem času ukvarjali z izvorom novega koronavirusa.

Administracija nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa je nakazala možnost, da bi novi koronavirus lahko namerno izpustili iz laboratorija v Wuhanu. Foto: Reuters

Po poročanju CNN so zaradi omenjenih teorij na račun laboratorija v Wuhanu organi kitajske komunistične partije že v začetku lanskega leta določili svojo teorijo, v ospredju katere so postavili ameriški laboratorij v Fort Detricku. Ko se je pozornost svetovne javnosti letos zaradi misije WHO spet usmerila v Wuhan, se je promocija kitajske teorije o izvoru virusa podvojila, dezinformacije pa naj bi po zaslugi kitajskega državnega aparata dosegle deset milijonov spletnih uporabnikov.

"Gre za učinkovito taktiko za enopartijski sistem, da kritične poglede ljudi potisnete navzven, da tja usmerijo svoje strahove in frustracije," pojasnjuje Angela Xiao Wu z newyorške univerze Steinhardt, ki se ukvarja s preučevanjem javnega mnenja na spletu na Kitajskem. Strokovnjakinja ob tem sicer dodaja, da so podobne taktike uporabljale tudi nekatere vlade na zahodu, med drugim tudi Trumpova administracija v ZDA.

Izkoristili incident, ko so morali Američani zapreti laboratorij

V prvih tednih pandemije so kitajski cenzorji tesno nadzirali špekulacije glede novega koronavirusa. Januarja lani so tako v Notranji Mongoliji aretirali moškega, ki je objavil video s hipotezo, da je novi koronavirus ameriško biotehnološko orožje. Omenjeni posnetek je imel skoraj 14 tisoč ogledov. Potem ko so se na račun ukrepanja kitajski oblasti začeli vrstiti očitki tako doma kot v tujini, je Peking odstopil od omenjene prakse.

Marca in aprila so se kitajski državni mediji začeli osredotočati na Fort Detrick kot potencialni izvor pandemije novega koronavirusa. Začelo se je z objavo članka v časniku People's Daily, ki velja za uradno "trobilo" kitajske komunistične partije. V članku je avtor pozival ameriško vlado, naj poda jasne odgovore glede tega, kaj se je zgodilo v Fort Detricku. Teorijo so razvili na podlagi incidenta iz leta 2019, ko so morali Američani preventivno zapreti laboratorij zaradi možnosti uhajanja virusov prek odpadnih voda.

Preden so se osredotočili na obrambo pred biološkim orožjem in naravnimi virusi, so v ameriškem vojaškem biološkem laboratoriju v Fort Detricku do leta 1969 gostili ofenzivni ameriški program biološkega orožja. Foto: Reuters

Preiskovalci sicer kasneje niso odkrili nobenih dokazov o kakršnikoli nevarnosti ali povezavah incidenta s koronavirusi, poroča CNN. Preden se je laboratorij osredotočil na obrambo pred biološkim orožjem in naravnimi patogeni, je Fort Detrick do leta 1969 gostil ofenziven ameriški program biološkega orožja. V obdobju hladne vojne je bil povezan z raziskavami Cie glede nadzora uma.

Do maja, ko so se odnosi med Washingtonom in Pekingom poslabšali zaradi pandemije, so teorijo o Fort Detricku posvojili tudi vodilni kitajski diplomati. Potem ko si je država precej hitro opomogla od pandemije in se vrnila nazaj v staro normalnost, se je teorija o Fort Detricku hitro pomaknila v ozadje, v ospredje pa je stopila nova teorija, in sicer, da bi novi koronavirus na Kitajsko in v Wuhan lahko prišel prek zamrznjene hrane. Da bi to teorijo morali preveriti, so se ta mesec tiho strinjali tudi strokovnjaki WHO.

Kitajska zagnala agresivno spletno kampanjo

V času misije WHO v Wuhanu so kitajski državni mediji spet začeli pogrevati teorijo o Fort Detricku. Govorka kitajskega zunanjega ministrstva je tako sredi januarja dejala, da bi morale ZDA odpreti prej omenjeni laboratorij, postati bolj transparentne glede vprašanj, povezanih s svojimi več kot 200 čezmorskimi laboratoriji, in tja povabili strokovnjake WHO. Posnetek govorke je imel na kitajskem družbenem omrežju Weibo skoraj milijon ogledov, hitro pa so se nanj naslonili tudi kitajski vplivneži z več milijoni sledilcev. Večino teh, po poročanju CNN, sicer upravlja eno samo marketinško podjetje.

Posnetek govorke je na Weibu do danes zbral 74 milijonov ogledov in več sto tisoč všečkov. Ključnik zunanje ministrstvo je bil med 18. in 25. januarjem dodan več kot 210 tisoč objavam s skupaj 790 milijoni ogledov. V enakem obdobju je bil ključnik Fort Detrick dodan 229 tisoč objavam z več kot 1,48 milijarde ogledov. Številne od omenjenih objav so bile sicer plod kitajskih državnih ali zasebnih medijev, ki so tesno povezani s kitajsko vlado in komunistično partijo.

Teorije o Fort Detricku, ki so se pojavile na spletnih straneh v kitajskem jeziku, so se nato hitro razširile po vsem svetu prek Facebooka in drugih družbenih omrežij, hitro pa so jih pograbili tudi nekateri politiki v Rusiji in Iranu. Kitajski propagandni aparat je po obisku strokovnjakov WHO v Wuhanu dobil potrditev, da je teorija o laboratoriju v Wuhanu napačna, ob tem pa takoj napadel tako ZDA kot tudi zahodne medije, da so na račun Kitajske v preteklih mesecih širili grozljive laži.