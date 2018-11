Kitajski znanstvenik trdi, da je ustvaril gensko spremenjena dojenčka #video

Kitajski univerzitetni profesor He Jiankui je sporočil, da je ustvaril prva gensko spremenjena dojenčka. S tehnologijo Crispr je DNK dveh deklic spremenil tako, da se ne bosta mogli okužiti z virusom hiv, je zatrdil. Njegove trditve še niso neodvisno potrjene, številni znanstveniki pa so kritični.

Deklici, ki ju je He poimenoval Lulu in Nana, sta bili rojeni z običajno zunajtelesno oploditvijo. Vendar pa so uporabili jajčece, ki je bilo spremenjeno, preden so ga vstavili v maternico. "Takoj zatem, ko je bila sperma njenega moža poslana v jajčece, je embriolog vanj poslal tudi protein Cas9 in navodila za gensko operacijo, namenjeno temu, da bi v prihodnje preprečili okužbo deklic s hivom," je pojasnil v posnetku na YouTubu.

Video: YouTube

Sistem deluje kot inteligentne škarje

Delovanje sistema Crispr je sestavljeno iz majhnega dela RNK in proteina Cas9, ki DNK razreže na mestu, kamor ga usmeri kratka veriga RNK. Crispr torej deluje kot inteligentne škarje, ki se zapeljejo na določeno mesto v genomu ter ga razrežejo, če je treba, tudi na več mestih hkrati. S pomočjo te metode lahko torej znanstveniki popravijo oz. zamenjajo gene kateregakoli organizma.

Identitete staršev in otrok niso razkrili, je pa znanstvenik iz mesta Shenzhen povedal, da je oče hiv pozitiven in naj bi želel preprečiti, da njegova otroka ne bi trpela zaradi diskriminacije.

Tehnologija je etično sporna

Znanstvenikovih trditev zaenkrat še niso neodvisno potrdili. Podrobneje jih bo sicer predstavil na mednarodni konferenci strokovnjakov s tega področja, ki se bo v torek začela v Hongkongu.

Strokovna revija MIT Technology Review, ki je objavila članek o Hejevih ugotovitvah, je ob tem opozorila, da je ta "tehnologija etično sporna, ker bi lahko spremembe zarodka podedovale prihodnje generacije in bi lahko vplival tudi na celoten genski bazen".

Problematična oblika znanstvene prakse

Profesor filozofije z univerze Lowell v ameriški zvezni državi Massachusetts Nicholas Evans pa je medtem dejal, da je "naznanitev testa prek Youtuba zelo problematična oblika znanstvene prakse". "Odmika se namreč od postopkov preverjanja, na katerih temelji veliko znanstvenega napredka, kot je preverjanje med kolegi," je dodal.

"O genskem inženiringu zarodkov govorimo že nekaj časa," je še pojasnil. "Bolj revolucionarno je to, da sta bila ta dva otroka domnevno spremenjena, da bi bila odporna na bolezen," je poudaril.