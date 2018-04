Morilca iz Kalifornije ujeli s pomočjo genskega vzorca sorodnika

Kalifornijska policija je sredi preteklega tedna aretirala Josepha De Angela, ki je osumljen 12 umorov in 45 posilstev v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja. Podatke o osumljencu so policisti pridobili s pomočjo genskih informacij njegovega daljnega sorodnika, s katerim se osumljenec morda niti ne pozna. Preiskovalna metoda preiskovalcev zato sproža nova vprašanja glede varovanja zasebnih podatkov.

72-letni Joseph DeAngelo je obtožen 12 umorov, 45 posilstev in 120 vlomov. Foto: Reuters

V ZDA so se v zadnjih letih razpasla podjetja, ki Američanom za majhen strošek omogočijo, da s pomočjo analize DNK raziščejo svoj etnični izvor, najdejo pozabljene družinske člane in si ustvarijo zgodovinsko družinsko drevo.

Oprema za odvzem biološkega vzorca, za kar zadostujejo slina ali pa lasje, je na voljo že za manj kot sto dolarjev. Vzorec se v nadaljevanju pošlje podjetjem, kot sta Ancestry.com ali 23andMe, ki potem analizirajo vzorec in ugotovijo etnični izvor stranke.

Preiskovalci uporabili genske informacije sorodnika osumljenca

72-letnega Josepha DeAngela so policisti ujeli prek organizacije GEDmatch, kamor ljudje pošiljajo svoje že obdelane podatke, da koga najdejo. Če je sprva veljalo, da omenjene podatke uporabljajo raziskovalci, se podobnih metod očitno poslužuje tudi policija.

V bazi podatkov GEDmatch je policija namreč našla genske informacije, ki so bile podobne sledi DNK s kraja enega od zločinov. Imena človeka, čigar podatke iz baze je uporabila, policija ni objavila. Nato so raziskali družinsko drevo omenjenega človeka in naleteli na DeAngela, ki je ustrezal starosti in opisu zločinca, ki so ga podale preživele žrtve.

DeAngelu so začeli slediti in ko je odvrgel predmet s sledmi svoje DNK, denimo lonček za kavo s sledovi sline, so tega ga pobrali in analizirali. 20. aprila so ugotovili, da DNK DeAngela ustreza vzorcu, ki so ga našli na kraju zločina. Dva dni kasneje so osumljenca aretirali in prepričani so, da imajo pravega.

Policija se novemu načinu preiskave ne bo odpovedala

DeAngelov primer Američanom, ki so radovedni glede svojega izvora, pošilja sporočilo, naj vzorcev DNK ne predajo nikomur, če so se znašli v navzkrižju z zakonom. V ZDA je trenutno še okrog 200.000 nerešenih hudih zločinov, zato se policija po oceni strokovnjakov novemu načinu preiskave ne bo odpovedala.

DeAngelo, ki se je v petek na sodišče prišel na invalidskem vozičku, je v obdobju od leta 1976 do leta 1986 obtožen 12 umorov, 45 posilstev in 120 vlomov. Od leta 1973 do leta 1979 je bil policist, kasneje mehanik, sedaj pa je upokojen. Največ zločinov je izvršil v predmestju Sacramenta.

Doslej neznani morilec je bil v ameriških medijih znan kot "posiljevalec vzhodnega območja", "izvirni nočni zalezovalec" in "morilec zlate države".