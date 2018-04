Skrival se je 40 let: Zloglasni serijski morilec je nekdanji policist

Policija je v sredo aretirala 72-letnega Jamesa DeAngela, ki je osumljen, da je v 70. in 80. letih v Kaliforniji ubil najmanj 12 ljudi, posilil 50 žensk in izvršil najmanj 120 vlomov. Krivca so našli s pomočjo dokaza DNK.

Josepha DeAngela so prijeli doma, nedaleč stran od kraja, kjer so bili storjeni nekateri od zločinov. Aretacija je potekala brez incidentov. Foto: Reuters

Desetletja so njegovi sosedje menili, da je Joseph James DeAngelo nekoliko nenavaden. Večinoma se je držal zase, le občasno je vpil na koga, ki se je preveč približal njegovi ograji ali prezgodaj kosil travo. Nikoli pa niso imeli razloga, da bi posumili, da bi lahko bil kriv za serijo umorov, posilstev in napadov v 70. in 80. letih, ki so sprožili več kot 40 let trajajočo preiskavo, piše CNN.

Iglo v senu našli v Sacramentu

"Vsi smo vedeli, da iščemo iglo v senu," je povedala okrožna tožilka Sacramenta Anne Marie Schubert na novinarski konferenci v sredo, ko je napovedala DeAngelovo aretacijo.

"Našli smo iglo v senu in bila je prav tu, v Sacramentu," je povedala okrožna tožilka Sacramenta Anne Marie Schubert in dodala, da je primerno, da aretacijo najavljajo prav na nacionalni dan DNK. Prav analiza starega vzorca jih je pripeljala do storilca. Foto: Reuters

72-letnega DeAngela so v torek zvečer odvedli v pripor, saj policija verjame, da je prav on morilec, ki so ga poimenovali Golden State Killer oz. Morilec zlate države in ki naj bi bil kriv za 12 umorov in še vsaj 50 posilstev v vsaj desetih okrožjih v Kaliforniji.

Detektivi so primerjali DNK-vzorec iz njegovega doma z dokaznim gradivom ključnega primera in ugotovili, da se ujemata.

DeAngelo je od leta 1973 do leta 1976 delal kot policist v mestu Exeter, zatem pa do leta 1979 v Auburnu. Največ zločinov je izvršil v predmestju prestolnice Sacramento, idiličnem belskem naselju Rancho Cordova.

Po tem, ko je začel ubijati, posiljevati in vlamljati, so ženske nenehno živele v strahu, kdaj bodo na vrsti. Žrtve in njihovi sorodniki so veseli, da je policija odkrila storilca, čeprav številni sumijo, da bi ga verjetno hitreje, če ne bi bil eden od njih.

Doslej neznani morilec je bil znan kot Posiljevalec vzhodnega območja, Izvirni nočni zalezovalec in Morilec zlate države, kot je vzdevek zvezne države Kalifornija. DeAngelo je zadnji umor izvršil leta 1986, vsaj glede na dokaze, ki so jih zbrali preiskovalci.

Motiv za zločine je bil na prvem mestu posilstvo

Motiv za zločine je bil na prvem mestu posilstvo, vendar pa je vlamljal v hiše, kjer so bile ženske same, z otroki ali pa z možmi. Če mu je bil kdo na poti, ga je ubil.

Preiskava je šla med stare primere, ker ni bilo več novih zločinov, vendar pa so preiskovalci leta 2001 povezali nekaj do takrat še nepovezanih zločinov po Kaliforniji. Leta 2016 je FBI ponudil okoli 50 tisoč evrov nagrade za informacije o zločincu.

Takrat so javnost opozorili, da gre najverjetneje za belega moškega, starega med 60 in 75 leti, ki ima svetle lase, je atletske postave in izurjen v vojaških ali policijskih veščinah.