Kitajska za pravično razdeljevanje cepiva proti covid-19

"To, da podpre načelo skupnosti zdravja in izpolni zavezo spodbujanja zdravil kot globalnega javnega proizvoda, je pomemben ukrep za Kitajsko," so sporočili s kitajskega zunanjega ministrstva v Pekingu. Ob tem po poročanju STA sicer niso pojasnili, kakšen bo prispevek Kitajske.

Štiri kitajska cepiva v tretji fazi preizkušanja

Kitajski predsednik Ši Džinping je sicer že napovedal, da bo cepivo proti bolezni covid-19, ki ga bo razvila Kitajska, globalno javno dobro. Trenutno so štiri kitajska cepiva proti covid-19 v tretji fazi kliničnega preizkušanja.

Konec aprila vzpostavljena pobuda Covax, ki jo skupaj vodijo Svetovna zveza za cepiva in imunizacijo, Koalicija za inovacije na področju pripravljenosti na epidemije (Cepi) in Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), naj bi vsaki državi na svetu zagotovila pošten in pravičen dostop do cepiva. ZDA in Rusija se tej pobudi do zdaj niso pridružile.