Kitajska z novo puščico proti ZDA: tokratna tarča je Ford

Kazen predstavlja štiri odstotke prodaje podjetja Changan Ford Automobile v velemestu Chongqing na jugozahodu države.

Kot so poudarili v kitajski agenciji za varstvo konkurence, je družba od 2013 določala minimalno ceno za vozila, prodana v Chongqingu, s tem pa prodajalce oropala cenovne avtonomije in ogrožala tržno konkurenco in interese potrošnikov.

V Fordovem skupnem podjetju na Kitajskem so napovedali, da bodo ukrep spoštovali in da so že sprejeli korektivne ukrepe. Do odločitve sicer prihaja v času, ko so tuji avtomobilski proizvajalci na Kitajskem že tako ali tako pod velikim pritiskom zaradi padanja prodaje.

Po poročanju analitikov gre sicer za nov ukrep, usmerjen proti ameriškim poslovnim interesom na Kitajskem v luči zadnje zaostritve trgovinske vojne med velesilama.

Konec tedna so tako oblasti začele preiskavo proti logističnemu velikanu Fedex zaradi niza napačnih dostav pošiljk kitajskega izdelovalca telekomunikacijske opreme Huawei.

Prav Huawei je v središču najnovejše epizode zaostritve med Kitajsko in ZDA. Ameriški predsednik Donald Trump je namreč nedavno podpisal izvršni ukaz o prepovedi poslovanja s tujimi telekomunikacijskimi podjetji, ki predstavljajo tveganje za nacionalno varnost ZDA.

Podjetja ali države niso posebej omenjene, a v prvi vrsti gre za ukrep proti Huaweiju, kar se je izkazalo tudi pri praktičnih posledicah odločitve.

Vmes je sicer Trumpova administracija izvajanje ukrepa proti Huaweiu preložila za tri mesece, a Kitajska je že odgovorila z napovedjo črne liste "nezanesljivih" podjetij, s katerimi je tvegano poslovati. Analitiki pričakujejo, da se bodo na njej kot prva znašla ameriška podjetja.