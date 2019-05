Kitajska v zvišanje carin na 60 milijard dolarjev ameriškega uvoza

Kitajska je danes napovedala povračilne ukrepe za zvišanje carin, ki so ga na kitajsko blago v petek uvedle ZDA. Peking bo s 1. junijem dvignil carine na ameriški uvoz v vrednosti 60 milijard dolarjev letno vse do 25 odstotkov.

ZDA so septembra lani uvedle 10-odstotne carine na 200 milijard dolarjev vreden kitajski uvoz. Kitajska se je takrat odzvala s carinami na 60 milijard dolarjev ameriškega blaga. Potem ko so ZDA dvignile svoje carine na 25 odstotkov, se je za povračilni ukrep v obliki višjih carin odločil tudi Peking.

ZDA zvišale carine na velik del kitajskega uvoza

Zadnji krog trgovinskih pogajanj med Kitajsko in ZDA minuli četrtek in petek v Washingtonu se je končal brez dogovora. ZDA so s petkom zvišale carine na velik del kitajskega uvoza, češ da Kitajska odlaša z uzakonitvijo nekaterih sprememb, ki so že bile dogovorjene. ZDA so hkrati napovedale zvišanje carin za še preostalih okoli 300 milijard dolarjev uvoza iz Kitajske.

Peking je danes vrnil udarec

Peking je odgovoril z zvišanjem carin na več kot 5.000 ameriških proizvodov, med drugim govedino, jagnjetino in svinjino, več vrst zelenjave, sadni sok, jedilno olje, čaj in kavo. Carine bodo po novem znašale od pet do 25 odstotkov, navaja britanski BBC. Tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Geng Shuang je novinarjem v Pekingu dejal, da se Kitajska "nikoli ne bo uklonila zunanjemu pritisku".

Trumpova carinska logika po kitajskih povračilnih ukrepih pod udarom Predsednik ZDA Donald Trump je zjutraj sprožil rafal tvitov v prid svoji trgovinski politiki do Kitajske, pri čemer mu je pomagala jutranja oddaja ameriške televizije Fox News. Voditelj te televizije je že v nedeljo prisilil glavnega gospodarskega svetovalca Bele hiše Larryja Kudlowa k priznanju, da bodo višje carine plačali ameriški potrošniki. Kudlow je moral Chrisu Wallacu "bogokletno" priznati, da bodo višje ameriške carine na kitajski uvoz plačali ameriški potrošniki, Kitajska pa bo zaradi trgovinskega spora oziroma carin plačala s počasnejšo gospodarsko rastjo. Kudlow ni uspel razložiti, kako je to dobro bodisi za ameriške potrošnike ali za ekonomiji obeh držav, kaj šele svet.

Ameriški predsednik Trump je le malo pred objavo kitajske novice na Twitterju posvaril, naj se Peking ne maščuje, saj bo s tem stanje le še poslabšal. "Številna ocarinjena podjetja bodo zapustila Kitajsko in šla v Vietnam ali druge podobne države v Aziji. Zato si Kitajska tako močno želi dogovora," je zapisal.

Kitajska je doslej v ameriško-kitajskem trgovinskem sporu že zvišala carine na okrog 110 milijard dolarjev ameriškega uvoza. Pri carinah tako nima več veliko prostora - ameriški izvoz na Kitajsko je lani znašal 120,3 milijarde dolarjev.