Tajvan od konca državljanske vojne leta 1949 sicer deluje neodvisno od kitajske celine, vendar Peking otok v okviru politike ene Kitajske še naprej obravnava kot del svojega ozemlja in napoveduje vnovično vzpostavitev nadzora, po potrebi tudi s silo.

Vojaška letala obkrožila otok in preizkusila bojne sposobnosti

V okviru tokratnih vojaških vaj so vojaška letala in ladje po navedbah Kitajske obkrožila otok, da bi preizkusila svoje bojne sposobnosti. Odvijajo se v Tajvanski ožini, pa tudi severno, južno in vzhodno od otoka, je sporočila vojska in dodala, da gre za "ostro kazen za separatistična dejanja sil, ki se zavzemajo za neodvisnost Tajvana, in svarilo proti vmešavanju zunanjih sil".

Tajvan v pripravljenosti

Tajvan se je nemudoma odzval in javil, da je namestil svoje morske, zračne in kopenske sile, ki bodo branile svobodo. Vaje so obsodili kot neracionalne provokacije in dejanja, ki da spodkopavajo regionalni mir in stabilnost, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kitajska, ki je Laija že v preteklosti označevala za nevarnega separatista, ki da bo otoku prinesel vojno, je povračilne ukrepe napovedala po njegovem ponedeljkovem govoru ob inavguraciji, v katerem je med drugim napovedal nadaljnjo krepitev obrambnih zmogljivosti Tajvana in obrambo demokracije.