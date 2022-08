Kitajska preizkuša revolucionarno orožje, ki telesa žrtev dobesedno utekočini

Hipersonični naboji do tarče potujejo tako hitro, da začnejo pred ciljem zaradi visokih temperatur izgubljati svojo trdnost in imajo posledično veliko manjšo prebojnost (fotografija je simbolična).

Foto: Shutterstock

Novi hipersonični naboji zaradi velikih hitrosti (do tarče potujejo s hitrostmi do 11 machov) povzročajo drugačne poškodbe kot obstoječe strelivo. Kot kažejo izkušnje Kitajcev, v nekaterih primerih novi naboji dele žrtev dobesedno utekočinijo.

Kitajska pospešeno razvija hipersonične naboje za avtomatsko in polavtomatsko orožje, poroča South China Morning Post. Nove naboje, ki tarčo zadenejo z nadzvočnimi hitrostmi, kitajska vojska že testira na živih živalih, in sicer na prašičih. Kot poročajo kitajski mediji, novi naboji zaradi velikih hitrosti (hipersonični naboji potujejo s hitrostmi do 11 machov) povzročajo drugačne poškodbe kot obstoječe strelivo.

Hipersonični naboji namreč do tarče potujejo tako hitro, da začnejo pred ciljem zaradi visokih temperatur izgubljati svojo trdnost in imajo posledično veliko manjšo prebojnost. V nekaterih primerih so se naboji na poti do tarče začeli topiti in so se razleteli takoj ob stiku s tarčo. Posledično nadzvočni naboji povzročajo drugačne poškodbe, med drugim so v nekaterih primerih dele teles prašičev dobesedno utekočinili. Tudi zato Kitajci napovedujejo še veliko testov, preden bodo novi naboji postali standarden del opreme vojakov in vojaških vozil vseh vrst.

Zakaj Kitajci sploh razvijajo supersonična orožja?

Kitajska je trenutno vodilna velesila pri razvoju hipersoničnih orožij, za azijsko velikanko na tem področju zaostajajo tudi ZDA. Največja dodana vrednost nove orožarske tehnologije je predvsem v tem, da orožje proti tarči potuje tako hitro, da ga braniteljem ne uspe uničiti. Prav tako naj bi zaradi velike hitrosti hipersoničnemu orožju uspelo prebiti tudi najmodernejše oklepe in druga zaščitna sredstva. Če se seveda prej ne stopijo.

Izzivov pri razvoju je torej še veliko, vendar tehnologija v teoriji obeta tako veliko, da Kitajska napoveduje nove milijarde za raziskave. Razvite države pa ji sledijo.