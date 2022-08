Kitajci odkrili nov zoonotski virus: to so simptomi

Na Kitajskem so med koncem leta 2018 in začetkom leta 2021 odkrili 35 okužb z na novo odkritim virusom. Z virusom, imenovanim langya henipavirus (LayV), so se okužili predvsem kmetje v provincah Shangdong in Henan, ki so bili v tesnem stiku z živalmi. Dokazov o neposrednem prenosu s človeka na človeka za zdaj ni.

O svojih ugotovitvah je v znanstveni reviji New England Journal of Medicine pred dnevi poročala skupina znanstvenikov iz Kitajske, Singapurja in Avstralije, ki jih navajajo tuje agencije.

Raziskovalci niso zasledili smrtnih primerov, prav tako pa niso odkrili dokazov o neposrednem prenosu tega virusa s človeka na človeka. Po navedbah raziskovalcev pod vodstvom Weija Liuja z inštituta za mikrobiologijo in epidemiologijo v Pekingu so pri testiranju na živalih virus našli predvsem pri malih sesalcih − rovkah.

Tudi poškodbe jeter in ledvic

Med 35 bolniki jih je bilo 26 okuženih izključno z zoonotskim virusom LayV. Ti bolniki so imeli simptome, kot so vročina, utrujenost, kašelj in bolečine v mišicah. Pri nekaterih bolnikih so ugotovili tudi poškodbe jeter in ledvic.

Za boljše razumevanje virusa in z njim povezanih bolezni bodo potrebne nadaljnje raziskave, so poudarili znanstveniki, ki so opozorili, da je trenutni vzorec okuženih premajhen, da bi lahko z gotovostjo trdili, da se virus ne more prenašati med ljudmi.

Zoonoze so nalezljive bolezni, ki se z živali prenašajo na človeka. Te vedno potrebujejo živalskega gostitelja in rezervoar, da okužijo človeka. Njihovi povzročitelji so bakterije, virusi, glive in zajedavci, ki v človeško telo pridejo na najrazličnejše načine, na svoji spletni strani navaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH).