Se kriza s čipi poglablja? Biden podpisal nov ukaz, Kitajska ostaja brez strojev

Ko naše življenje postaja vse bolj digitalno in odvisno od pametnih naprav, postaja tudi gospodarstvo držav vse bolj odvisno od stalne dobave ključnih sestavnih delov za proizvodnjo in razvoj pametnih naprav. V zadnjih desetletjih so številne države zelo povezane s kitajsko proizvodnjo, med njimi tudi ZDA, ki si želijo temu narediti konec. Prihajajo nove omejitve uvoza polprevodnikov, selitev proizvodnje na domača tla − to pa pomeni težave pri dobavi polprevodnikov, višje cene in nove trgovinske spore.

Čeprav ZDA in Kitajska trenutno niso na "bojni nogi", pa so v vojni na številnih področjih: ideološkem, trgovinskem in tehnološkem. Še posebej si državi želita druga drugo nadvladati pri polprevodnikih, saj se obe strani "borita" za proizvodne zmogljivosti in naprednost čipov.

Nova omejitve pri uvozu polprevodnikov

Konec julija so Združene države Amerike razširile prepoved izvoza na Kitajsko za proizvodno opremo, ki lahko izdeluje čipe, manjše od 14 nanometrov. Pred tem je že veljala prepoved prodaje proizvodne opreme kitajskim proizvajalcem, ki lahko izdelujejo nanočipe do velikosti desetih nanometrov. Ker v svetu polprevodnikov velja pravilo, da manjši, kot je čip, bolj je napreden, so s prepovedjo izvoza proizvodnih strojev v ZDA želeli upočasniti razvoj na kitajski strani. Po drugi strani si že nekaj let želijo pospešiti domač razvoj in po tehnološki naprednosti prehiteti Kitajsko. Boj je večinoma potekal v ozadju, s prepričevanjem azijskih proizvajalcev, da se pridružijo njihovemu združenju. Na svojo stran so jih vabili z gromozanskimi finančnimi spodbudami, vlaganji v njihove tovarne. A to je imelo svojo ceno, saj so jim zaradi teh spodbud prepovedali izvažati visokozmogljivo opremo za izdelavo čipov na Kitajsko.

Biden je podpisal nov zakon, ki omejuje prodajo proizvodnih strojev za izdelavo čipov Kitajski in namenil 52 milijard dolarjev vzpodbud domačim proizvajalcem. Foto: Reuters

52 milijard pomoči domačim podjetjem

Zaostrovanje politike je sprožilo sprejetje zgodovinskega zakona ameriškega kongresa. 27. julija so namreč namenili 52 milijard dolarjev (51 milijard evrov) pomoči domačim proizvajalcem, ki jih bodo "porabili" za razvoj, proizvodnjo in povečanje proizvodnje. Eden izmed pogojev, da podjetja dobijo celotno državno pomoč, je bil, da s tem ne bodo povečala proizvodnje naprednih čipov v celinski Kitajski.

Kot so pojasnili, bodo še zaostrili omejitve izvoza opreme za proizvodnjo čipov. Naslednja prepoved naj bi se nanašala na stroje, ki proizvajajo napredne čipe NAND ter jih uporabljajo kitajski proizvajalci, kot je Yangtze Memory Technologies Corp. To podjetje je v državni lasti in je pravzaprav edino kitajsko podjetje, ki izdeluje tovrstne čipe ter tekmuje s preostalimi ameriškimi podjetji. YMTC ima kar petodstotni tržni delež na trgu polprevodnih čipov, zato je posebej velik trn v peti Američanom. Kot so junija 2021 sporočili iz Bele hiše, je YMTC opredeljen kot "nacionalni prvak" med podjetji kitajskega režima, saj je od kitajske vlade prejel 24 milijard dolarjev subvencij.

Kaj je čip NAND?



Čipi NAND se uporabljajo predvsem za shranjevanje podatkov v številnih elektronskih napravah, kot so pametni telefoni in osebni računalniki, pa tudi v podatkovnih centrih podjetij, kot so Amazon, Facebook in Google. Če bodo ZDA uvedle trgovinske omejitve pri čipih NAND, bodo prvič proti Kitajski uporabile takšna sredstva, ki niso neposredno povezana z vojaškimi nameni. S tem bi ZDA razširile obseg zaščite nacionalne varnosti in zadale velik udarec kitajski industriji pomnilniških čipov.

Zaostrovanje politike proti Kitajski

Po sprejetju zgodovinskega svežnja pomoči domačim podjetjem so se pozivi k nadaljnjemu zaostrovanju trgovinskih omejitev še povečali. 1. avgusta so ameriški senatorji, med njimi tudi vodja senatne večine Chuck Schumer, zahtevali, da ministrstvo za trgovino doda YMTC na trgovinski črni seznam ZDA.

S tem želijo ZDA zadati pomemben udarec kitajski proizvodnji in razvoju polprevodnih in pomnilniških čipov. S to potezo bi se tudi močno povečal vpliv Western Digital in Micron Technology, dveh edinih ameriških proizvajalcev, ki imata kar četrtinski tržni delež med proizvajalci čipov NAND. ZDA obenem pritiskajo tudi na Nizozemsko in Japonsko, da podjetji ASML in Nikon prenehata prodajati litografske stroje Kitajski.