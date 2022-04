Ne bo tako hitro konec: čipov ne bo dovolj še nekaj časa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri Volkswagnu pričakujejo, da se dobava polprevodnikov ne bo normalizirala vse do leta 2024. Po mnenju Arna Antlitza, vodja finančne službe pri skupini Volkswagen, bodo težave s proizvodnjo avtomobilov vztrajale vse do takrat.

Skupina Volkswagen je bila prisiljena prekiniti proizvodnjo v več tovarnah, tudi v svoji največji tovarni v Wolfsburgu. Stroji so se ustavili tudi v tovarnah Zwickau in Dresden, kjer izdelujejo električne modele. Za zaustavitev je bilo v vseh primerih krivo pomanjkanje polprevodnih čipov.

Ne le pri VW, podobnega mnenja so tudi pri BMW

V intervjuju za Börsen-Zeitung je Arno Antlitz izrazil skrb, da se po pričakovanjih skupine težave s polprevodniki ne bodo umirile vse do leta 2024. Stanje se bo po njegovem mnenju začelo izboljševati že letos in tudi prihodnje leto, a splošno pomanjkanje čipov se bo zavleklo še v leto 2024. Proizvajalci kljub povečanju proizvodnje ne bodo zmogli zadostiti povečanim potrebam trga. "V letu 2022 vidimo strukturno pomanjkanje zaloge, ki se bo verjetno nekoliko izboljšalo šele v tretjem ali četrtem četrtletju. Stanje bi se moralo izboljšati leta 2023, a strukturni problem še ne bo v celoti rešen," je za nemški časopis povedal Antlitz.

Oliver Zipse, izvršni predsednik skupine BMW, je v intervjuju za Neue Zürcher Zeitung predvidel zelo podobne napovedi kot Antlitz. "Še vedno smo na vrhuncu pomanjkanja čipov," je v ponedeljek objavljenemu intervjuju dejal Zipse. "Pričakujem, da bomo izboljšave opazili najpozneje naslednje leto, vendar se bomo leta 2023 še vedno spoprijemali s temeljnim pomanjkanjem." Tukaj gre za prilagoditev časovnice, saj so pri BMW-ju na letni finančni tiskovni konferenci, ki je potekala sredi marca, napovedali trajanje krize s polprevodnimi čipi še letos.

Le nekaj dni kasneje je v intervjuju Oliver Zipse, izvršni predsednik skupine BMW, potrdil, da tudi pri BMW-ju pričakujejo težave s polprevodniki vse do leta 2024. Foto: BMW

Še vedno morajo ukinjati izmene

Čeprav situacija glede polprevodnikov ni več tako slaba kot pred meseci, pa je Volkswagen udarila nova kriza. Zaradi vojne v Ukrajini so tam prenehali s proizvodnjo električne napeljave. Gre za specifičen del električnih avtomobilov, ki so ga za VW izdelovali samo tam. Antlitz je potrdil, da so bili zaradi težav z dobavo električne napeljave pri Volkswagnu že primorani ukiniti nekaj izmen v tovarnah.

Energijska kriza grozi Evropski uniji

Ko so ga povprašali o vse višjih stroških energije in celo o možnosti prepovedi uvoza naravnega plina iz Rusije v Nemčijo, tovarna v Wolfsburgu deloma namreč še deluje na premog, Antlitz ni želel podati točnega odgovora. "Nismo še naredili prehoda, a smo trenutno že v procesu preklopa. Trenutno elektrarna na premog še deluje, medtem ko se plinska elektrarna pripravlja na delovanje. Zelo pozorno spremljamo, kaj se bo zgodilo v naslednjih dneh in tednih. Trenutno se še nismo odločili, kdaj bomo dokončno ugasnili elektrarno na premog."