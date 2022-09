Kitajci trdijo, da so razvili maske, ki zaznavajo novi koronavirus

Kitajski znanstveniki so razvili obrazne maske, ki lahko zaznajo tako viruse gripe kot tudi novega koronavirusa v zraku, je objavila ameriška znanstvena revija Matter. Služile naj bi predvsem kot zgodnji opozorilni sistem za preprečevanje izbruhov nalezljivih bolezni dihal, kot so covid-19 ter ptičja in prašičja gripa.

Gre za bioelektronske maske za brezžično zaznavo virusov. Maska je povezana z elektronskimi napravami, ki lahko njene signale obdelajo v realnem času ter sprožijo hitro opozorilo, če je zaznan virus, poroča STA. Podatke lahko obdelajo v desetih minutah, tako da lahko v tem času posredujejo opozorilo npr. na telefon tistega, ki masko nosi, ali na računalnik.

Eden od avtorjev študije Yin Fang s šanghajske univerze Tongji je po poročanju spletnega portala Euronews povedal, da so raziskave doslej pokazale, da lahko obrazne maske zmanjšajo tveganje za širjenje bolezni, kot tudi za obolevnost, oni pa so hoteli ustvariti masko, ki lahko zazna virus v zraku in nanj opozori tistega, ki jo nosi.

Po njegovih besedah bi maska še posebej dobro delovala v zaprtih prostorih, ki so znani kot okolja z večjim tveganjem za prenos virusov, še posebej tistih s slabim prezračevanjem, kot so dvigala in zaprte sobe.

Zazna lahko običajne respiratorne viruse v zraku bodisi v kapljicah bodisi aerosolih, kar je predvsem način širjenja bolezni, kot sta covid-19 ali prašičja gripa, ko okuženi ljudje govorijo, kašljajo ali kihajo.

Ko so masko testirali v zaprti sobi, je senzor na maski, ki zaznava proteine virusov, zaznal vzorce s samo 0,3 mikrolitra tekočine, kar je po Fangovih besedah od 70- do 560-krat manj od količine tekočine, ki nastane pri enem kihanju, ter veliko manj od količine, ki nastane pri kašljanju ali govorjenju.

Dodal je, da bi masko lahko brez težav prilagodili morebitnim novim respiratornim virusom. Povedal je še, da želijo s kolegi skrajšati čas zaznavanja virusov in povečati občutljivost senzorja, še poroča Euronews.