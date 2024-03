Kitajci pred velikim izzivom: "Ne bo lahko"

V Pekingu se je danes končalo zasedanje kitajskega ljudskega kongresa, na katerem so delegati potrdili letni proračun, ki vključuje povišanje obrambnih izdatkov za več kot sedem odstotkov. Odobrili so tudi vladne načrte za oživitev gospodarstva, ki naj bi se glede na napovedi letos okrepilo za pet odstotkov. Najvišji kitajski predstavniki so na zasedanju sicer odkrito spregovorili o številnih izzivih, s katerimi se spopada država, in priznali, da cilj petodstotne rasti ne bo lahek.

V ospredju enotedenskega zasedanja kitajskega ljudskega kongresa so bili gospodarski in varnostni izzivi države. Skoraj tri tisoč delegatov je med drugim razpravljalo o ukrepih za spodbujanje gospodarstva, ki se spopada s krizo v nepremičninskem sektorju, šibko domačo potrošnjo in rekordno visoko brezposelnostjo mladih.

Z veliko večino so potrdili proračun

Na zasedanju so po pričakovanjih z veliko večino potrdili proračun, ki tako kot lani predvideva močno povečanje izdatkov za obrambo v letošnjem letu – za 7,2 odstotka na 1,67 milijarde juanov (212 milijonov evrov), poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Do ponovnega povečanja proračuna za vojsko prihaja v luči napetosti glede Tajvana in ozemeljskih sporov Kitajske s sosedami v Južno- in Vzhodnokitajskem morju.

Delegati so prav tako odobrili cilj petodstotne gospodarske rasti za leto 2024, ki ga je premier Li Qiang objavil ob začetku zasedanja prejšnji torek, ko je predstavil načrt gospodarskega in socialnega razvoja države za prihajajoče leto.

Cilj petodstotne rasti ne bo lahek

Najvišji kitajski predstavniki so na zasedanju sicer odkrito spregovorili o številnih izzivih, s katerimi se spopada država, in priznali, da cilj petodstotne rasti ne bo lahek. Po mnenju poznavalcev je to glede na stanje drugega največjega gospodarstva na svetu ambiciozen cilj.

Predsedujoči stalnega odbora kitajskega ljudskega kongresa Zhao Leji je zasedanje označil za uspešno. Ljudska republika Kitajska v 2024 praznuje 75. obletnico ustanovitve, zato je letošnje leto ključno za doseganje ciljev, je poudaril.

V nasprotju z dolgoletno tradicijo tokrat ob koncu kongresa ni bilo novinarske konference premierja Li Qianga. Ta je v preteklih letih predstavljala eno redkih priložnosti, ko je predsednik vlade sprejemal vprašanja novinarjev.