Kam jih vozijo? Velika rast izvoženih avtomobilov iz Kitajske.

Kitajci so februarja izvozili skoraj 300 tisoč osebnih avtomobilov, izvoz za največji BYD je znašal kar 19 odstotkov.

Na Kitajskem so v prvih dveh mesecih leta prodali 3,16 milijona osebnih avtomobilov, kar je bilo dobrih 16 odstotkov (16,3 %) več kot v enakem obdobju lani. Skupna prodaja električnih avtomobilov in priključnih hibridov je zrasla za za 37 odstotkov, prodaja izključno električnih pa za dobrih 18 odstotkov (18,2 %). Rast prodaje električnih je bila nekoliko manjša kot v celotnem lanskem letu (20,8 %). Razmerje med avtomobili novih energij (električni, priključni hibridi) in klasičnimi je letos 35 proti 65 odstotkov.

BYD je za potrebe logističnih prevozov naročil izdelavo več lastnih tovornih ladij. Foto: Guliverimage

Zanimiv je podatek družbe BYD, največjega kitajskega proizvajalca avtomobilov. Ta je ob vse ostrejši konkurenci na kitajskem trgu in potrebi po nižanju cen, med avtomobili novih energij zabeležil komaj še 30-odstotni tržni delež. Ta je zanje najnižji po juniju leta 2022.

BYD se je posledično začel usmerjati na izvozne trge. Februarja so 19 odstotkov prodanih vozil izvozili, lani je bil ta delež v celotnem letu osem odstotkov. V Evropi je odmeval prihod BYD-jevih ladij z več tisoč avtomobili v Nemčijo. BYD se tako kot ostale kitajske znamke usmerja tudi na trge, kjer za zdaj ni večjih davčnih bremen za kitajske avtomobile. Tak primer je Avstralija.

V enem mesecu 298 tisoč avtomobilov iz Kitajske

Izvoz bo za kitajska podjetja pomenil novo priložnost za rast prodaje, s katero se bodo odzvali na zaostrene razmere na njihovem najpomembnejšem domačem trgu.

Podatki kitajskega avtomobilskega združenja kažejo, da so kitajska avtomobilska podjetja februarja izvozila 298 tisoč svojih avtomobilov. Količina avtomobilov za izvoz je zrasla za 18 odstotkov, delež električnih in priključnih hibridov pa je v tem izvozu znašal dobrih 26 odstotkov (26,4 %).