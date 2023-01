Kijev odgovarja Milanoviću glede Krima: To je nesprejemljivo

"Menimo, da so izjave hrvaškega predsednika, ki pravzaprav postavlja pod vprašaj ozemeljsko celovitost Ukrajine, nesprejemljive," je danes na družbenem omrežju Facebook sporočil tiskovni predstavnik ukrajinskega zunanjega ministrstva Oleg Nikolenko.

"Sprašujem se, ali bi Zoran Milanović lahko postal predsednik svoje države s takšno retoriko v 90. letih, ko se je Hrvaška borila za ohranitev svoje države? Ali bi bili njegovi volivci pripravljeni zapreti oči ob okupaciji dela svoje države? Dvomim," je še zapisal in se obenem zahvalil hrvaški vladi za podporo Ukrajini v boju proti ruski agresiji.

"Krim nikoli več ne bo Ukrajina"

Rusija je Krim anektirala leta 2014, Milanović pa je v ponedeljek med drugim izjavil, da je povsem jasno, da "Krim nikoli več ne bo Ukrajina" in posvaril pred konfliktom z Rusijo, ker da bi lahko uporabila jedrsko orožje. Dejal je tudi, da je bilo "Kosovo ugrabljeno Srbiji" in da ga je anektirala mednarodna skupnost.

Srbski zunanji minister Ivica Dačić je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug v ponedeljek izjavil, da so Milanovićeve besede o Kosovu resnica in da so Kosovo odvzeli Srbiji na silo in nezakonito. Dodal je, da ne ve, ali so Milanovića k takšni izjavi spodbudili notranjepolitični razlogi, a da gre za stališče vodje države članice Evropske unije in Nata, ki ga pozdravlja.

"Pozdravljam ga kot načelno stališče do spoštovanja mednarodnega prava, ki zagotavlja nedotakljivost suverenosti in ozemeljske celovitosti vsake države," je Dačić povedal za Tanjug.

Podpredsednik kosovskega parlamenta ter nekdanji zunanji minister Enver Hoxhaj pa je za hrvaški časnik Večernji list ocenil, da izjava hrvaškega predsednika izkrivlja veliko zgodovinskih in političnih resnic. "Kosovo je neodvisna država in to je nepovratna resničnost, ki jo priznavajo vse demokratične države na svetu," je poudaril.

Veterani Osvobodilne vojske Kosova (OVK) so za Večernji list navedli, da Kosovo zgodovinsko gledano nikakor ne more biti ozemlje, ki so ga ugrabili Srbiji, ker je bilo ozemlje Kosova prej odvzeto Albaniji.

Milanovićeve izjave je kot neprimerne sicer označil tudi hrvaški premier Andrej Plenković. "Iz blata v živi pesek, iz slabega v slabše," je izjavil v ponedeljek na tiskovni konferenci po seji predsedstva HDZ. Dodal je, da bi bil normalen odziv politične scene najostrejša obsodba stališč, ki neposredno škodujejo zunanjepolitičnemu položaju Hrvaške.