227. dan vojne v Ukrajini. V središču Kijeva je davi odjeknilo več močnih eksplozij. Pred tem so se oglasile tudi sirene, ki so opozarjale na možnost zračnega napada. Obrambno ministrstvo Ukrajine je objavilo videoposnetek, ki ga je ukrajinski minister za obrambo Oleksij Reznikov naslovil neposredno na ruske vojake in jih pozval, naj razmislijo, za kaj se v resnici borijo in kakšna bo njihova zapuščina, ko bo vojne v Ukrajini konec. Opozoril jih je, da se čas za ukrepanje izteka.

V Kijevu odjeknile silovite eksplozije

Glede na poročanje novinarjev francoske tiskovne agencije AFP je bilo slišati tri silovite eksplozije, in sicer nekaj po 8. uri po lokalnem času. Da so v okrožju v središču ukrajinske prestolnice odjeknile eksplozije, je potrdil tudi kijevski župan Vitalij Kličko.

A girl was recording a video message in #Kyiv and was hit by an explosive wave. pic.twitter.com/LJIX5iDmWK — NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2022

Na posnetkih na družbenih omrežjih je videti velike oblake črnega dima nad nekaterimi območji mesta.

Dear world, if you think that everything has been quiet in Ukraine for a long time, then you are wrong. This is the center of Kyiv literally now#russiaisateroriststate pic.twitter.com/98X2S41hfJ — Спалах Місяченко☽☄🇺🇦 (@CarinaeNebula7) October 10, 2022

Proti prizoriščem eksplozij naj bi se odpravila številna reševalna vozila.

Pred tem je v nedeljo zvečer podpredsednik ruskega sveta za nacionalno varnost in bivši predsednik Dmitrij Medvedjev Ukrajini zagrozil s povračilom za nedavno eksplozijo na mostu na Krim.

At least fours strikes upon downtown Kyiv.

Putin’s frantic anger. — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) October 10, 2022

Rusija je zadnje napade na Kijev sicer izvedla 26. junija.

Message of 🇺🇦 Minister of Defence @oleksiireznikov to 🇷🇺 troops:

"You will be remembered as thieves, rapists and murderers.

I will tell you what comes next.

Thousands of russian lads will die.

We guarantee life, safety and justice to all those who refuse to fight immediately." pic.twitter.com/1CxQ2tZH9X — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 9, 2022

Ukrajinski obrambni minister je v skoraj osem minut trajajočem videoposnetku, v katerem je sprva pohvalil ukrajinske vojake in njihovo vodstvo, ruske vojake opozoril, da si jih bo svet zapomnil kot tatove, posiljevalce in morilce.

Pozval jih je, naj se predajo, jim obljubil varnost in pošteno obravnavo ter poudaril to, da bodo ostali živi.

Če ne bodo razmislili, kaj natanko počnejo v Ukrajini, kamor so jih poslali vplivneži iz Moskve, ki se skrivajo v bunkerjih, bo umrlo na tisoče ruskih fantov, je bil jasen Reznikov. Dodal je, da jih bo še več pohabljenih, ostali bodo brez rok, brez nog.

Izpostavil je paradoksalno hinavščino visokih ruskih uradnikov, ki so zelo kritični do zveze Nato in Zahoda, hkrati pa imajo v državah članicah zveze Nato svoje premoženje, svoje nepremičnine, tja so poslali svoje družine. "Še pred ne tako dolgo časa so se imeli zelo lepo v Londonu, v Washingtonu," je dejal Reznikov.

Opozoril je še, da Ukrajina ne potrebuje dodatne zemlje, saj ima svoje dovolj, bo pa vzela nazaj vse, kar ji pripada. V nagovoru ruskim vojakom je Reznikov še dejal, da se čas za ukrepanje proti tistim, ki jih pošiljajo umirat za lastne interese, izteka in da naj ga ne zapravijo.

