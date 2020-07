Iz ameriške zvezne države Missouri prihaja navdihujoča zgodba, ki kaže, da je redno nošenje zaščitnih mask velikega pomena. Kot kaže poročilo, ki ga je objavil Center za nadzor nalezljivih bolezni in preventivo, bi lahko imeli brez tega ukrepa v mestu Springfield novo žarišče.

Frizerki delali, čeprav sta zboleli

Frizerki v enem od salonov v mestu sta sredi maja zboleli in kazali značilne simptome novega koronavirusa. Kljub temu sta delo nadaljevali in v tem času sprejeli 139 strank, je po poročanju The New York Times povedala Kendra Findley, raziskovalka na tamkajšnjem oddelku za zdravje in avtorica študije.

Mislila je, da je zgolj alergija

To je bil čas, ko so v tamkajšnji regiji potrdili izredno malo novih okužb, tudi le enega ali dva primera na dan, v državi pa so začeli postopno odpirati gospodarstvo in obujati javno življenje. Prav zaradi tega ena zaposlena svojih simptomov, kašlja in vročine, ni povezovala z novim koronavirusom, temveč z alergijami. Tudi v obdobju dveh dni, ko je čakala na rezultate testa na novi koronavirus, je delo nadaljevala, je po pisanju The New York Timesa pojasnila Kendra Findley.

Foto: Reuters

Čez nekaj dni je zbolela tudi njena sodelavka, ne pa tudi ostale štiri zaposlene v salonu. Okužena sodelavka je za virusom najverjetneje zbolela v službi, saj so zaposlene med sabo komunicirale tudi brez maske.

Nobena od strank ni zbolela

Obe zaposleni sta se po tem, ko so jima s testom potrdili, da sta okuženi z novim koronavirusom, izolirali. A v tem času sta bili skupaj v stiku s 139 strankami. Poročilo navaja, da sta bili okuženi z vsako od strank od 15 do 45 minut, kar je več kot dovolj časa, da se virus prenese z okužene na zdravo osebo.

Epidemiologi so nato kontaktirali vseh 139 oseb in jih prosili, da se za dva tedna izolirajo. Nihče od njih v tem času ni zbolel. Vsem so prav tako ponudili brezplačno testiranje na novi koronavirus. Od 139 se jih je na ponudbo odzvalo 67, pri vseh pa je bil rezultat negativen.

Večina je nosila navadne kirurške maske

V pogovoru z zaposlenimi in strankami so raziskovalci ugotovili, da so v tem obdobju vsi nosili maske. Številni so nosili masko N95, ki je primerna tudi za zdravstvene delavce, saj dobro filtrira zrak, večina pa le zaščito iz blaga ali navadne kirurške maske. Kot je za New York Times povedal virolog Julian Tang z Univerze v Leicesterju, je že več študij pokazalo, da so tudi te navadne maske učinkovite pri preprečevanju širjenja virusa.

Zaščita ni popolna, a je pomemben dejavnik

Običajne maske, ki so obvezne v notranjih prostorih, vsekakor ne nudijo popolne zaščite, a ravno ta primer kaže, da lahko pomembno vplivajo na širjenje novega koronavirusa. Raziskovalci sicer opozarjajo, da je morda katera od strank, ki ni sodelovala v testiranju, virus vseeno imela in ga prenašala, pa čeprav ni kazala simptomov. Določena napaka je mogoča tudi pri testih, ki so jih opravili. Prav tako niso kontaktirali oseb, s katerimi sta imeli zaposleni stike, preden sta zboleli, ko sta bili ravno tako kužni.