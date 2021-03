Ker nista želeli nositi zaščitnih mask, sta napadli voznika Uberja #video

Incident v San Franciscu v ZDA se je zgodil po tem, ko je voznik prosil dekleta, naj si med vožnjo nadenejo zaščitne maske, kot to narekujejo pravila ponudnika prevozov Uber. Očitno prošnja ni bila všeč 24-letni Arni Kimiai, saj se je začela prepirati z voznikom, nanj kričati, namenila mu je tudi nekaj sočnih zmerljivk.

Kot je slišati na videoposnetku, je Kimiaieva dejala: "Jeb... masko." Nato jo je snela in šla celo tako daleč, da je začela kašljati v voznika. Poskušala mu je odvzeti telefon in mu zabrusila: "Kaj boš pa naredil?" Predrznosti pa tu ni bilo konec, saj ga je izzivala z besedami: "Poskušaj se me dotakniti!" Nato mu je celo z obraza strgala njegovo masko. "Kaj je narobe s tabo, pras...?" ga je vprašala po vsem tem.

Policija že obravnava dogodek

V prepir se je vključila tudi 24-letna Malaysia King, ki je prav tako snela svoje zaščitno sredstvo in se ob izpadu sopotnice celo posmehovala vozniku ter mu zagrozila s fizičnim napadom. Celoten incident je nemo spremljalo tretje dekle, ki je sedelo na sredini zadnjih sedežev. Ker 24-letnici nista hoteli slediti navodilom, je 32-letni voznik Uberja Subhakar Khadka odpovedal vožnjo. Po navedbah tamkajšnjih medijev naj bi ob izstopu iz avtomobila eno izmed deklet notranjost vozila poškropilo s solzivcem.

Policija je že prišla na sled dekletom. Medtem ko so že aretirali Kingovo, glavna akterka Kimiaieva za zdaj ostaja na prostosti, a naj bi se po navedbah svojih odvetnikov pristojnim predala sama. "Veseli nas, da bo gospodična Kimiai naredila pravo stvar in se predala na najbližji policijski postaji. Upamo, da se bo to zgodilo hitro," je po pisanju spletne strani New York Post zapisala policija v sporočilu za javnost.

Kot so dodali, je obnašanje ob incidentu, ki ga je ujela kamera, pokazalo brezbrižno neupoštevanje varnostnih pravil in počutja uslužbenca sredi pandemije. "Policija dogodek obravnava z vso resnostjo in zavezani smo temu, da bo pravici zadoščeno," so še navedli na policiji. Obnašanje deklet je sicer sprožilo veliko ogorčenje javnosti.