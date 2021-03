Časnik: Za napad na Emo odgovorni ruski in kitajski hekerji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ema, ki ima sedež v Amsterdamu, je decembra lani obvestila o napadu. V hekerskem napadu na Emo so ukradli in na spletu objavili dokumente o cepivu in zdravilih proti covidu-19, piše STA.

Rusko ministrstvo za zunanje zadeve se danes na novico še ni odzvalo, je pa Moskva v preteklosti večkrat zanikala obtožbe, da bi bila odgovorna za napad. Prav tako se niso odzvali v kitajskem zunanjem ministrstvu. Peking je v preteklosti večkrat objavil, da nasprotuje vsem oblikam hekerskih napadov.

Ema je po napadu sprožila preiskavo, v kateri sodelujejo nizozemski in evropski pravosodni organi. Doslej javno ni objavila, kdo naj bi stal za napadom.

Ema tarča kitajskih vohunov že od prve polovice lanskega leta

Nizozemski časnik De Volkskrant je danes še poročal, da je Ema tarča kitajskih vohunov že od prve polovice lanskega leta, kasneje lani pa naj bi postala tudi tarča ruskih obveščevalcev.

Kitajski hekerji naj bi dostop do Eminim podatkov dobili prek računalniškega vdora v nemško univerzo, ruski hekerji pa naj bi izkoristili pomanjkljivosti v dvostopenjskem postopku prijave uporabnikov Eme. Do podatkov Eme naj bi imeli dostop več kot mesec dni, so za De Volkskrant razkrili omenjeni viri.

Hekerje naj bi zanimalo predvsem, katere države bodo uporabljale cepivo proti covidu-19, ki sta ga razvila ameriški Pfizer in BioNTech ter koliko odmerkov bodo kupile. Pfizer in BioNTech sta kmalu po napadu na Emo sporočila, da so bili tarča hekerskega napada dokumenti, ki se nanašajo na njuno cepivo, še piše STA.