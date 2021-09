Ker je zamujala na let, je prijavila lažno bombo na letalu

Američanko so po potrditvi, da na letalu ni eksplozivnega sredstva in da gre za lažno prijavo, aretirali.

46-letna Američanka Marina Verbitsky je zamujala na let, zato je varnostnemu osebju na letališču dejala, da je na letalu bomba, poročajo ameriški mediji. Verbitskyjeva je namreč prišla prepozno na letališče, in ko je ugotovila, da ji ne bo uspelo pravočasno opraviti varnostnih pregledov in se vkrcati na letalo, je letališkemu osebju dejala, da je v njeni prtljagi eksplozivno sredstvo. Prtljago, ki jo je Verbitskyjeva prijavila ob prevzemu letalske vozovnice, so med njenim čakanjem na varnostne preglede že naložili na letalo. Na njeno lažno prijavo je policija takoj odreagirala in izpraznila letalo, vendar eksploziva niso našli. Verbitskyjevo so policisti po potrditvi, da gre za lažno prijavo, aretirali.