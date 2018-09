Katoliški duhovniki v Nemčiji spolno zlorabili več tisoč mladoletnikov

Katoliški duhovniki so med letoma 1946 in 2014 v Nemčiji spolno zlorabili 3.677 mladoletnikov. V spolne zlorabe je bilo v tem obdobju vpletenih 1.670 članov nemške duhovščine, kažejo ugotovitve preiskave, ki jo je naročila nemška škofovska konferenca.

Preiskovalci so proučili 38 tisoč dokumentov iz 27 nemških škofij in ugotovili, da so člani nemške duhovščine v skoraj sedmih desetletjih zlorabili 3.677 mladoletnikov, med njimi večinoma dečkov. Več kot polovica žrtev je bila v času zlorab mlajša od 13 let.

Število žrtev spolnih zlorab bi bilo lahko še višje

Preiskovalci so v poročilu opozorili, da bi bilo lahko resnično število žrtev spolnih zlorab v tem obdobju veliko višje, saj da so bili nekateri podatki "uničeni ali prirejeni". Poročilo še razkriva, da so bili duhovniki, ki so bili obtoženi zlorab, pogosto premeščeni v drug kraj, kjer pa njihovi zločini niso bili razkriti.

566 od 1.670 obtoženih je svoja dejanja pojasnilo na disciplinarnem zaslišanju Cerkve. 154 teh primerov se je sklenilo brez kazni, 103 pa le z opozorilom. Pred sodiščem je za svoja dejanja odgovarjalo le 38 odstotkov obtoženih, pa še to na pobudo žrtev ali njihovih družin.

Kardinal Reinhard Marx bo ugotovitve preiskave uradno predstavil 25. septembra. V minulem desetletju je spolne zlorabe v Nemčiji razkrilo več katoliških institucij, med njimi tudi elitna jezuitska šola v Berlinu, ki je priznala, da sta dva duhovnika med letoma 1970 in 1980 sistematično zlorabljala učence.