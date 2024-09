Kate Middleton sporočila: Končala sem kemoterapijo

"Ne morem vam povedati, kako mi je odleglo, ko sem končno končala kemoterapijo. Zadnjih devet mesecev je bilo za našo družino neverjetno težkih. Življenje, kot ga poznate, se lahko spremeni v enem samem trenutku, in morali smo najti način, kako krmariti skozi nevihtne vode in neznano pot," je objavila na Instagramu.

V čustvenem videu, ki ga je objavila, nastopa vsa družina, nastal pa je v Norfolku, kjer je družina preživela del poletja. V triminutnem videu se Kate igra s princem Georgeem, princeso Charlotte in princem Louisom. V nekem trenutku jo je mogoče videti, kako leži objeta s princem Williamom na odeji.

"Rak je kompleksen, strašljiv in nepredvidljiv za vsakogar, še posebej pa za tiste, ki so ti najbližje. Sooči te z lastnimi ranljivostmi na način, na katerega še nikoli nisi pomislil, in ti na vse da nov pogled. Williama in mene je spomnil na to, da sva hvaležna za preproste, a pomembne stvari v življenju, ki jih pogosto jemljemo za samoumevne," je v sporočilu zapisala valižanska princesa.

"Osredotočena sem na to, da ostanem zdrava"

Dotaknila se je tudi načrtov za prihodnost. "Zdaj se osredotočam na to, da ostanem zdrava. Čeprav sem končala kemoterapijo, je moja pot do ozdravitve in popolnega okrevanja dolga in jo moram nadaljevati vsak dan. Vendar se veselim vrnitve na delo in nekaj javnih angažmajev v prihodnjih mesecih," je napovedala.

Dotaknila se je tudi načrtov za prihodnost. Foto: The Prince and Princess of Wales/X Pogovarjala se je tudi z drugimi bolniki z rakom. "Vsem, ki nadaljujete svojo pot boja proti raku, sporočam – ostajam z vami, drug ob drugem, z roko v roki. Iz teme lahko pride svetloba," je sklenila v zapisu.

Po odkritju bolezni se je v javnosti uradno pojavila dvakrat

Spomnimo, Kate je v začetku leta prenehala opravljati kraljeve dolžnosti, potem ko so ji po operaciji trebušne votline odkrili raka. V javnosti se je od takrat uradno pojavila dvakrat, na tradicionalni paradi Trooping the Colour in na finalu Wimbledona, pred kratkim pa so jo posneli, kako gre z družino v cerkev.