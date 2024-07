Princesa se je po dolgi odsotnosti zopet pojavila v javnosti. Foto: Profimedia

Obleka, v kateri je princesa zasijala

Včasih se držimo le črne in bele in s tem pozabimo na barve. Poletje je čas, ko lahko to spremenimo in si drznemo izbrati žive barve. Tudi Kate je naredila točno to in izbrala čudovito vijolično obleko, v kateri je zablestela na zelenem igrišču.

Uhani, ki so v trendu tudi pri nas

Takšne uhane poznamo tudi pri nas, in to že dlje časa. Prodajajo se že v skoraj vseh modnih trgovinah, zato verjamemo, da vam nakup ne bo delal težav. Gre za uhane, ki jih boste dobili že za zelo ugodno ceno, kombinirali pa jih boste na najrazličnejše stajlinge.

Kate je zmagovalcu Wimbledona podelila pokal. Foto: Profimedia

Elegantni čevlji s peto

Kate je znana po svojih klasičnih stajlingih, ki vključujejo prefinjene in ženstvene kose. Izbrala je minimalistične čevlje z dokaj nizko peto, ki se odlično podajo na vse barve, med drugim tudi na vijolično. To je vsekakor kos, ki je dobrodošel v vsaki ženski garderobi.

