Katastrofa: zagorela kozmetika in kemikalije #foto

Požar se je na tovorni ladji Xpress Pearl, označeni s singapursko zastavo, vnel, ko je bila ladja zasidrana ob enem najbolj zasedenih pristanišč, in sicer ob Kolombu v Šrilanki.

Vnela se je kozmetika in kemikalije, je potrdila tiskovna predstavnica šrilanške mornarice Indika De Silva in dodala, da se je v gašenje vključil helikopter zračnih sil, ki na ladjo spušča suh prah za gašenje požarov.

Mesto nesreče in poškodovano ladjo so si že ogledali nizozemski in belgijski strokovnjaki, iz sosednje Indije so obljubili pomoč obalne straže in letal ter tudi reševalne čolne. Foto: Reuters

Help on way! Responding promptly as ever to the request by #SriLanka, #India dispatches #ICGVaibhav, #ICGDornier and Tug Water Lilly for fighting the fire on MV X Press Pearl off Colombo.@MFA_SriLanka pic.twitter.com/x9D9XyrkyJ — India in Sri Lanka (@IndiainSL) May 25, 2021

Šrilanška ministrica za pomorski promet Rohitha Abeygunawardena je dejala, da v kratkem v Šrilanko prihaja tudi pomoč iz Nizozemske s posebno opremo za obsežno gašenje in zadrževanje požarov.

Cargo Vessel Xpress Pearl caught fire near Colombo Port. It's intensifying now. All 25 crew members were extracted by Sri Lanka Air Force. Ship to be further taken to the deep sea.



PC: Sri Lanka Air Force#cargo_vessel_Xpress_pearl #container_terminals#colombo#ColomboPort pic.twitter.com/ude1jMkWfX — Jaya SundaR (@J_J_SundaR) May 25, 2021

Ladja je iz indijskega pristanišča Hazira izplula 15. maja 2021, prek Kolomba bi pot nadaljevala v Singapur.