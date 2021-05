Obširen požar v Grčiji: gasilci se že drugi dan borijo z ognjem #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Grški gasilci se danes že drugi dan zapored spopadajo z večjim požarom, ki je zahodno od Aten izbruhnil v sredo zvečer. Gasilcem so danes ob zori na pomoč priskočili tudi helikopterji in letala.

Požar je zajel borov gozd približno 60 kilometrov zahodno od grške prestolnice, blizu letoviškega mesta Loutraki. Oblasti ocenjujejo, da je bilo do zdaj uničenih približno 2.000 hektarjev gozda in več domov na podeželju. Od srede, ko je požar izbruhnil, so evakuirali številne vasi.

Stanje se izboljšuje

Gasilci so med gašenjem glavnega požara uspešno pogasili več manjših požarov, vendar še vedno obstaja nevarnost, da bi se ti ponovno vneli. Močan veter je gasilce oviral pri gašenju, toda tiskovni predstavnik gasilcev je za državni radio danes zagotovil, da se stanje izboljšuje.

Gre za prvi večji požar v Grčiji letos. Na jugu države so v zadnjih dneh prevladovale sušne razmere. Temperature so se marsikje dvignile na okoli 30 stopinj Celzija.