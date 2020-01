Kardinala Pella, obsojenega zaradi zlorab otrok, premestili v strogo varovani zapor

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstralskega kardinala Georgea Pella, ki zaradi spolnih zlorab otrok prestaja šestletno zaporno kazen, so po poročanju avstralskih medijev premestili v strogo varovani zapor. Za to naj bi se odločili, potem ko so v bližini zapora, kjer je doslej služil kazen, opazili sumljiv dron.