Kapsula Orion se je po obkrožitvi Lune vrnila na Zemljo #foto

Vesoljska kapsula Orion se je po 25 dnevih in pol vrnila iz vesolja na Zemljo, s čimer se je uspešno sklenila misija Artemis, prva misija ameriške vesoljske agencije Nasa, namenjena vrnitvi človeka na Luno. Od tam naj bi Nasa sčasoma pošiljala astronavte na Mars in naprej.

Kapsula je po dva milijona kilometrov dolgi poti v nedeljo padla v Tihi ocean nedaleč od mehiške obale Baja California. Pred tem je preživela padanje skozi atmosfero s hitrostjo 40 tisoč kilometrov na uro, pri čemer se je njena površina segrela na 1.760 stopinj Celzija.

"Navdušen sem, to je izjemen dan. Vrnitev kapsule na Zemljo je potekala gladko," je med drugim izjavil administrator Nase, nekdanji senator s Floride Bill Nelson.

Kapsulo so pustili nekaj ur plavati po Tihem oceanu, da so zbrali potrebno osebje. Ko bo v njej človeška posadka, bodo hitrejši in bodo kapsulo iz vode pobrali po manj kot dveh urah. Foto: Reuters

Sekundarna naloga Oriona je bila namestitev desetih satelitov v Zemeljsko krožnico, a pri tem ni šlo vse po načrtih, saj so štirje odpovedali. Je pa Zemlja dobila izjemno lepe fotografije iz vesolja.

Naslednja bo na vrsti misija Artemis II, ki bo prihodnje leto na isto pot odpeljala astronavte, čeprav še vedno ne na Luno. To bo naloga misije Artemis III, predvidoma okoli leta 2025. V posadki bosta prva ženska in prva temnopolta oseba.

Nasa naj bi nato na Mars ljudi poslala nekje po letu 2030.