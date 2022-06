Kaos na odprtju mostu: ko so ga prečkali, se je zrušil #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na odprtju mostu je župan mehiškega mesta Cuernavaca obiskovalce popeljal čez most, nato pa se je ta zrušil. 25 ljudi je padlo v brezno, a so se k sreči le lažje poškodovali.

Po družbenih omrežjih se je razširil posnetek iz mehiškega mesta Cuernavaca, na katerem se je slovesnost odprtja prenovljenega mostu končala v kaosu. Lesen most očitno ni prenesel teže ljudi, ki so v spremstvu tamkajšnjega župana Josea Luisa Uriosteguia Salgada v koloni prečkali novi most.

Most se je podrl, v brezno je padlo 25 ljudi. K sreči so se le lažje poškodovali.

Celotno slovesnost so spremljale kamere. Zgoraj si lahko ogledate posnetek kaosa, ki je sledil, ko se je most zrušil.