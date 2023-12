Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po začetnem obotavljanju je Nemčija Ukrajini dostavila velike količine orožja, vključno s tanki in težkim topništvom, in zdaj velja za drugo največjo podpornico prizadevanjem Kijeva, takoj za ZDA.

Po začetnem obotavljanju je Nemčija Ukrajini dostavila velike količine orožja, vključno s tanki in težkim topništvom, in zdaj velja za drugo največjo podpornico prizadevanjem Kijeva, takoj za ZDA. Foto: Reuters

Nemški kancler Olaf Scholz je danes na konferenci njegove stranke levosredinskih socialdemokratov (SPD) obljubil nadaljnjo finančno in vojaško pomoč Ukrajini v obrambi pred ruskimi zavojevalci in dejal, da bodo sprejete odločitve, ki bodo Nemčiji omogočile, da ohrani svojo podporo.

Laura Kuenssberg: Ukraine in 'mortal danger' without aid, Olena Zelenska warns https://t.co/2NUDj6PxDD — BBC News (UK) (@BBCNews) December 9, 2023

Poudarki dneva:



12.52 Olena Zelenska posvarila pred "smrtno nevarnostjo" za Ukrajino brez pomoči

12.37 Kancler Scholz: Še naprej bomo podpirali Ukrajino

12.52 Olena Zelenska posvarila pred "smrtno nevarnostjo" za Ukrajino brez pomoči

Ukrajincem grozi "smrtna nevarnost", če zahodne države ne bodo ohranile finančne pomoči, s katero ji pomagajo v boju proti ruski agresiji, je danes v pogovoru za britanski BBC posvarila soproga ukrajinskega predsednika Olena Zelenska.

"Resnično potrebujemo pomoč. Preprosto povedano, ne moremo se utruditi od te situacije, ker če se to zgodi, bomo umrli. In če se utrudi svet, nas bo preprosto pustil umreti," je dejala v intervjuju za britansko mrežo.

Velika Britanija si v zadnjem času intenzivno prizadeva doseči, da bi ZDA še naprej nudile pomoč Ukrajini. Senatni republikanci so namreč v sredo uresničili grožnje o blokiranju nadaljnje razprave o predlogu več kot 100 milijard dolarjev vrednega zakona o dodatni proračunski porabi, ki med drugim vključuje novo pomoč Ukrajini.

Zahodne zaveznice ob tem vse bolj skrbi, kakšna bi bila usoda ameriške pomoči - trenutno ključne v ukrajinski obrambi pred Rusijo - če bi se v Belo hišo vrnil nekdanji predsednik Donald Trump.

Novi britanski zunanji minister David Cameron je ta teden na obisku v ZDA, kjer je republikance posvaril, da bi bila ustavitev pomoči božično darilo za ruskega predsednika Vladimirja Putina.

12.37 Kancler Scholz: Še naprej bomo podpirali Ukrajino

Nemški voditelj pravi, da proračunska kriza ne bo ustavila nemške podpore Ukrajini v boju proti ruskim zavojevalcem. Nemčija je postala drugi največji podpornik Kijeva za ZDA.

Scholzove izjave prihajajo v času, ko se njegova koalicijska vlada sooča z velikimi težavami pri iskanju zadostne količine denarja za financiranje vladnih načrtov porabe za leto 2024 po prelomni sodbi ustavnega sodišča. To je sredi novembra presodilo, da je bila poteza za preusmeritev 60 milijard evrov neporabljenega dolga iz obdobja pandemije v podnebni sklad neustavna, kar je pustilo precejšnjo luknjo v načrtovani porabi nemške vlade za boj proti podnebnim spremembam.

Vojna v Ukrajini verjetno ne bo kmalu končana, je dejal Scholz in dodal, da je zato pomembno, da Nemčija še naprej vztraja v podpori Ukrajini v njeni samoobrambi. Dodal je, da je Rusija ob invaziji na Ukrajino leta 2022 opustila vse dotedanje konsenze glede miru in varnosti v Evropi in da je treba jasno povedati, da meja v Evropi ni več mogoče premikati s silo.

Iz tega razloga, je poudaril, mora biti Nemčija pripravljena storiti več, "ko drugi omahujejo", pri čemer se je očitno skliceval na politično negotovost v ZDA pred predsedniškimi volitvami prihodnje leto.

Po začetnem obotavljanju je Nemčija Ukrajini dostavila velike količine orožja, vključno s tanki in težkim topništvom, in zdaj velja za drugo največjo podpornico prizadevanjem Kijeva, takoj za ZDA.