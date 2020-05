Kanadski premier prepovedal uporabo in trgovino s polavtomatskim orožjem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kanadski premier Justin Trudeau je v luči nedavnega strelskega pokola v okolici Halifaxa danes prepovedal uporabo polavtomatskih pušk in trgovino z njimi. Samega posedovanja tovrstnih pušk, ki jih v ZDA in Kanadi opredeljujejo kot "napadalne", ni prepovedal.

Prepoved trgovine in uporabe zajema kar 1500 različnih modelov pušk, ki spadajo v omenjeno širšo kategorijo "napadalnega" orožja. Gre večinoma za polavtomatske puške, kot je znameniti AR-15, ki je priljubljen med ameriškimi množičnimi morilci. Premožni zobni tehnik je 18. in 19. aprila v provinci Nova Škotska blizu Halifaxa uprizoril strelski pohod, med katerim je oblečen v policijsko uniformo ustrelil 22 ljudi. Najhujši tovrstni zločin v zgodovini Kanade je okrepil pozive k ukrepom proti orožju, piše STA.

Opozicija mu očita, da izkorišča emocije prebivalstva

Trudeaujeva vlada je sicer že pred pokolom nameraval spraviti skozi parlament nov zakon glede tega, kot kaže pa je Trudeau pohitel z ukrepom, ki ga je lahko sprejel sam brez parlamenta. Za razliko od svojih konservativnih političnih kolegov v južni sosedi Kanade, je Trudeau poudaril, da molitve in dobre želje za pokojnimi niso dovolj. "Za ulov srne ne potrebuješ AR-15," je Trudeau zavrnil ugovore zagovornikov orožja, da so v bistvu večinoma le športniki in lovci.

Kanadska vlada lastnikom ne bo zaplenila orožja, ampak Trudeau napoveduje zakon, po katerem bo tistim, ki se ga želijo znebiti na zakonit način, ponudila odkup. Poleg tega Trudeaujev ukrep predvideva prehodno obdobje dveh let. Konservativna opozicija je Trudeauja obtožila, da izkorišča emocije prebivalstva za napredovanje levičarske agende, poroča STA.