Število žrtev strelskega pohoda kanadskega milijonarja naraslo na 23

Kanadska policija je sporočila, da je število smrtnih žrtev strelskega pokola, ki ga je konec tedna severno od Halifaxa v provinci Nova Škotska uprizoril Gabriel Wortman, naraslo z 18 na 23. Policija je že v ponedeljek opozorila, da bo žrtev verjetno več, saj je Wortman med pohodom požgal nekaj hiš, v katerih so bili prebivalci.

Policija je med več kot 12-urnim strelskim pohodom 51-letnega Gabriela Wortmana izdala le opozorilo, naj prebivalci ostanejo doma, ni pa povedala, zakaj oziroma da je na pohodu strelec. Prebivalci so mislili, da gre za obvestilo v povezavi s koronavirusom, in se niso posebej zavarovali. Nekaj manj žrtev je bilo zaradi medsebojnega obveščanja, da je na pohodu morilec, ki je oblečen v policijsko uniformo, poroča STA.

Policija je v torek potrdila, da je strelec nosil pravo policijsko uniformo in se vozil v obnovljenem nekdanjem policijskem vozilu. O motivu še ni uradno nič novega. Policija je sporočila le, da je morilec nekaj ljudi, ki jih je ubil, poznal.

Milijonar najprej ubil nekdanjo ženo in njenega zaročenca

Kanadski in ameriški mediji poročajo, da je 51-letni izdelovalec zobnih protez in milijonar najprej ubil nekdanjo ženo in njenega novega zaročenca. Pobijati je začel v kraju Portapique kakšnih sto kilometrov severno od Halifaxa v provinci Nova Škotska. Policija je v premeru 50 kilometrov od prizorišča prvega zločina odkrila 16 lokacij zločinov, povzema STA.

Foto: Reuters Med pobijanjem se je Wortman vozil naokrog oblečen v policijsko uniformo. Vdiral je v objekte in ustavljal vozila na cesti ter pobijal. Vmes se je v njegov avtomobil zaletela policistka, ki jo je ustrelil v prsi, izvlekel iz avta in jo nato pred pričami usmrtil s strelom v glavo, poroča STA.

Ujeli so ga na bencinski črpalki

Nato je ukradel njen avtomobil in moril naprej, dokler ga niso spravili v kot na bencinski črpalki blizu Halifaxa ter ga po poročanju kanadskih in ameriških medijev ubili. Policija sicer uradno še vedno ni povedala, kako je osumljenec za pokol umrl.

Foto: Reuters Množični strelski pokoli so izjemno redki v Kanadi, zadnji veliki se je zgodil v Montrealu leta 1989, ko je strelec na politehniški fakulteti ubil 14 žensk in nato sodil še sebi.

Premier napoveduje zaostritev orožarske zakonodaje

Kanadski premier Justin Trudeau je v torek dejal, da bo predlog zakona za zaostritev orožarske zakonodaje s prepovedjo polavtomatskih pušk sprejet zelo hitro.

Zakon je bil že skoraj vložen v proceduro, vendar je vmes izbruhnila pandemija novega koronavirusa. Zdaj bodo postopek pospešili in morda bodo pri tem uspešnejši kot pri južni sosedi ZDA, kjer noben množični pokol kongresa ne prepriča o zaostritvi orožarske zakonodaje.