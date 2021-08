Kanadskega poslovneža zaradi vohunjenja na Kitajskem obsodili na 11 let zapora

Kitajsko sodišče v mestu Dandong je danes obsodilo kanadskega poslovneža Michaela Spavorja na enajst let zapora zaradi vohunjenja. Kanadska vlada je obsodbo označila za politično orkestrirano, premier Justin Trudeau pa jo je obsodil kot nepravično in nesprejemljivo.

Spavor je bil leta 2018 aretiran skupaj z rojakom, nekdanjim diplomatom Michaelom Kovrigom na podlagi obtožb o vohunjenju. V Ottawi so že tedaj ocenili, da so obtožbe izmišljene in zgolj sredstvo maščevanja, ker je Kanada takrat na podlagi ameriške tiralice prijela Meng Wanzhou, glavno finančno direktorico kitajskega telekomunikacijskega giganta Huawei.

Odnosi med državama so se tedaj močno poslabšali. Druga drugo sta obtoževali, da zlorabljata sodstvo v politične namene in za politično obračunavanje.

Ena od postranskih žrtev teh dogajanj je bil tudi kanadski državljan Robert Lloyd Schellenberg, ki so ga zaradi tihotapljenja mamil najprej obsodili na 15 let zapora, nato pa so mu po zapletih zaradi aretacije Mengove kazen spremenili v smrtno. Višje sodišče je v torek to sodbo potrdilo, kar je v Kanadi prav tako naletelo na obsodbe, češ da je kazen preostra in pretirana.

Po mnenju kanadskih predstavnikov skuša Peking s temi obsodbami kanadskih državljanov vplivati na postopek proti Mengovi, sicer hčeri ustanovitelja Huaweija Ren Zhengfeija. Sodišče v Vancouvru je namreč prejšnji teden po treh letih pravnih bitk le začelo odločati o ameriški zahtevi za njeno izročitev. V ZDA je obtožena kršenja sankcij proti Iranu z namernim zavajanjem bank o dejanskih poslih podjetja v Iranu.

"Ni vohun, ampak poslovnež"

Kitajsko tožilstvo je sicer poslovnežu Spavorju očitalo, da je fotografiral zadeve, ki jih ne bi smel. Kot dokazno gradivo so sodišču predstavili fotografije z letališč, kjer je med drugim fotografiral tudi vojaška letala. Sodba sicer še ni pravnomočna in se nanjo lahko pritoži.

Njegova družina zatrjuje, da ni bil nikakršen vohun, ampak poslovnež, ki je želel zgraditi konstruktivne odnose med Kanado, Kitajsko in Severno Korejo. Organiziral je kulturne obiske v Pjongjang, kjer se je tudi sestal s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom. Bil je eden od posrednikov pri navezovanju stikov med Kimom in nekdanjim ameriškim košarkarskim zvezdnikom Dennisom Rodmanom.

Spavorja so skupaj s Kovrigom prijeli junija lani, marca letos pa so jima začeli soditi. Ločeno in za zaprtimi vrati. Sodni proces proti Spavorju je po kanadskih navedbah trajal vsega tri ure, sodišče pa je danes objavilo sodbo. Kdaj naj bi objavili sodbo Kovrigu, še ni znano.