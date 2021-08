Slovenka na Hrvaškem sprožila škandal: Vse bom aretirala

Špela Cimerman, nekdanja slovenska diplomatka, ki je med letoma 2009 in 2014 v delegaciji EU sodelovala pri pogajanjih o notranjih zadevah med pristopom Hrvaške k Evropski uniji, je na Hrvaškem dvignila veliko prahu.

5. avgusta je namreč objavila fotografije podvodnega ribolova, ki so prikazovale tudi ulovljeno kirnjo, ogroženo vrsto ribe, ki jo je od 1. julija do 31. avgusta na Hrvaškem prepovedano loviti. Nad fotografijami je zapisala: "Pridružite se nam."

Na prepoved so jo opozorili podvodni ribiči, Špela pa se je na njihova opozorila odzvala s psovkami.

Novinarji s portala Morski.hr so Cimermanovo poklicali po telefonu in jo prosili za obrazložitev fotografije. Zatrdila je, da je fotografija stara pet let in da ima za ribolov dovoljenje.

V nadaljevanju je povedala, da trenutno dela v Somaliji in da trpi za posttravmatsko stresno motnjo, kar je tudi razlog za njeno preklinjanje. Zatrdila je, da je polkovnica vojske Združenih narodov in dejala: "Prosim, pustite me pri miru, prekinila bom zvezo," nato pa dodala, da bo pogovor nadaljevala po tem, ko bo vzela tableto za pomiritev.

Na Facebooku je zatrdila, da njeno dejanje ni bilo kaznivo.

"Jutri bom vzela državljanstvo Republike Hrvaške, ker moje srce joče za to državo," je v nadaljevanju povedala nekdanja slovenska diplomatka in dodala: "Šla bom na naslednje parlamentarne volitve v Republiki Hrvaški in vse aretirala."

Na vprašanje, koga natančno bo aretirala, pa je Cimermanova odgovorila: "Ves organizirani kriminal v tej državi."

Nadaljnja preiskava njenega profila na Facebooku je pokazala, da je bila enaka fotografija objavljena že 15. junija 2018, v času, ko tovrstna prepoved ribolova ni veljala. Originalne fotografije Cimermanova ni želela poslati, zato hrvaškim medijem ni uspelo ugotoviti, kdaj je bila riba resnično ulovljena, poroča Morski.hr.

Preberite tudi: