Svetovna organizacija za varstvo narave (WWF) opozarja na nezakonite ulove morskih psov in raž v Sredozemlju. "Obstajajo zakoni, ki jih ščitijo, a se ti neprestano kršijo, sankcije pa so majhne oz. jih ni," opozarja Simone Niedermüller iz WWF. "Izumrtje enega izmed teh predatorjev bi imelo velike posledice za celoten morski ekosistem," je dodala.

"V WWF vemo za nezakonit, neprijavljen in nereguliran ulov morskih psov in raž," so ob svetovnem dnevu ozaveščanja o morskih psih sporočili iz organizacije. Sredozemsko morje je po njihovih navedbah vroča točka raznolikosti morskih psov in raž, saj jih v njem živi več kot 80 različnih vrst, od katerih jih je več kot polovica ogroženih, nekaterim pa grozi izumrtje, piše STA.

Države morajo okrepiti nadzor nad nezakonitimi dejavnostmi

"Kljub zakonom, ki prepovedujejo ulov zaščitenih morskih psov in raž, so nadzori zelo šibki. Predpisi sicer obstajajo, a so preblagi, se ne implementirajo, v posameznih državah pa celo ignorirajo. Zaradi takšnega neodgovornega skrbništva se morske pse in raže ilegalno lovi ali pa ulov ni zabeležen, kar onemogoča spremljanje stanja in zaščito vrst," je dejala vodja sredozemske morske iniciative WWF Niedermüllerjeva.

V organizaciji so prepričani, da morajo države okrepiti nadzor nad nezakonitimi dejavnostmi in na trajnostni način upravljati ciljne vrste, kot so morski psi. Tudi pomembne habitate, kot so območja drstitve in hranjenja, je treba zaščititi pred uničujočimi aktivnostmi, so zapisali.

WWF še poudarja, da do danes nobena sredozemska država ni v celoti razvila nacionalnega načrta za ohranjanje, upravljanje in dolgoročno trajnostno upravljanje staleža morskih psov in raž. "Na Hrvaškem se morski psi in raže večinoma ulovijo kot nezaželen ulov oz. prilov in to ni nikjer zabeleženo, kar je velika težava," so zapisali v sporočilu za javnost.

Številne vrste so na robu izumrtja, in če zanje ne bomo pametno poskrbeli, bomo ogrozili cel morski sistem in s tem ljudi, ki živijo ob morju. "Ne moremo več čakati," je sklenil Patrik Kristinić iz WWF Adria, navaja STA.