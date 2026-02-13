Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K., STA

Petek,
13. 2. 2026,
6.38

Osveženo pred

46 minut

Petek, 13. 2. 2026, 6.38

46 minut

Kanada žaluje za žrtvami strelskega napada v Britanski Kolumbiji

R. K., STA

Kanada, streljanje | 18-letna Jesse Van Rootselaar je imela dovoljenje za strelno orožje, ki mu je potekla veljavnost, orožje pa so ji že prej zasegli, vendar kasneje vrnili. | Foto Reuters

18-letna Jesse Van Rootselaar je imela dovoljenje za strelno orožje, ki mu je potekla veljavnost, orožje pa so ji že prej zasegli, vendar kasneje vrnili.

Foto: Reuters

Kanadski premier Mark Carney se bo danes pridružil žalujočim v mestecu Tumbler Ridge na zahodu države, kjer je 18-letna transspolna oseba Jesse Van Rootselaar v torek ubila osem ljudi, od tega šest na srednji šoli, poročajo agencije in drugi mediji. Carney je na obisk prizorišča tragedije povabil tudi voditelje vseh političnih strank.

Takšno nasilje je v Kanadi, ki ima stroge zakone o nadzoru nad orožjem, v nasprotju s sosednjimi ZDA, redko. Policija pravi, da ne pozna motiva 18-letne strelke, ki se je rodila kot moški, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Najprej ubila mamo in polbrata

Kraljeva kanadska konjeniška policija je v četrtek objavila imena žrtev, nekatere družine pa so objavile izjave o umorjenih otrocih. Po navedbah policije je Van Rootselaar ubila svojo mamo in polbrata, preden je ustrelila še šest ljudi na srednji šoli – 39-letno učiteljico, tri 12-letna dekleta ter dva fanta, stara 13 in 12 let. V napadu je bilo poškodovanih še 25 ljudi.

Skoraj vsi v mestecu z 2.400 prebivalci so povezani s katero od žrtev. V sredo zvečer se je več sto ljudi zbralo na bedenju ob svečah po enem najhujših strelskih napadov v zgodovini države.

Objavljala je fotografije in posnetke s strelišča

Van Rootselaar je imela dovoljenje za strelno orožje, ki mu je potekla veljavnost, orožje pa so ji že prej zasegli, vendar kasneje vrnili.

The Telegraph medtem navaja nekatere zapise strelke na družbenih medijih, ki je začela spreminjati spol pri 12 letih in bila nesrečna, ker je bila visoke rasti. Objavljala je svoje fotografije in videoposnetke s strelišča.

Policija je večkrat posredovala na njenem domu zaradi izpadov, povezanih z duševnimi težavami, in tudi zaradi orožja. Nobenih dokazov za zdaj ni, da bi jo kdo v šoli nadlegoval, preden je iz nje izstopila.

