Avtor:
R. K.

Četrtek,
12. 2. 2026,
7.05

Osveženo pred

12 minut

Četrtek, 12. 2. 2026, 7.05

12 minut

Strelski napad v Kanadi: znano je, kdo je 18-letna napadalka

Avtor:
R. K.

Jesse Van Rootselaar | "Vse najboljše za 14. rojstni dan najinemu vnuku Jesseju!! Ljubimo te za vedno!! XOXO," je v objavi iz leta 2021 zapisala babica napadalke in jo delila na Facebooku.  | Foto The Horizon/X

"Vse najboljše za 14. rojstni dan najinemu vnuku Jesseju!! Ljubimo te za vedno!! XOXO," je v objavi iz leta 2021 zapisala babica napadalke in jo delila na Facebooku. 

Foto: The Horizon/X

Kanado pretresa strelski napad, ki se je zgodil v provinci Britanska Kolumbija in v katerem je umrlo najmanj devet oseb, še 27 je ranjenih. Na dan prihajajo nove podrobnosti o osumljenki za napad, 18-letni Jesse Van Rootselaar, ki se je rodila kot moški.

V strelskem napadu v mestu Tumbler Ridge je umrlo devet oseb. Šest oseb je bilo ubitih v tamkajšnji šoli, sedma žrtev je zaradi hudih poškodb umrla na poti v bolnišnico. V bližnjem stanovanju je policija našla še dve trupli. 

Po navedbah policije so v šoli našli tudi mrtvo napadalko, ki naj bi storila samomor. Gre za 18-letno Jesse Van Rootselaar, ki se je rodila kot moški, pred šestimi leti pa je začela spremembo spola. Je nekdanja dijakinja srednje šole, kjer je ubila šest oseb. Pred tem je doma ubila še svojo mamo, 39-letno Jennifer Strang in 11-letnega polbrata. 

Na družbenih omrežjih so se pojavile njene fotografije, na eni od njih v rokah drži puško in se smehlja. 

Jesse Van Rootselaar | Foto: The Horizon/X Foto: The Horizon/X

Imela je psihične težave

Van Rootselaar je bila stara znanka policije. Na domu so jo večkrat obiskali zaradi težav, ki jih je imela z duševnim zdravjem, je povedal namestnik komisarja kanadske policije Dwayne McDonald. V hiši so zasegli tudi strelno orožje, a so ga kasneje vrnili lastniku. Policija je v šoli našla puško in predelano pištolo, za zdaj pa še ni jasno, ali gre za orožje, ki so ga v preteklosti zasegli. 

Več podrobnosti o enem najsmrtonosnejših strelskih napadov v kanadski zgodovini si lahko preberete spodaj. 

Novice Za pokol v Kanadi osumljena 18-letnica, ki se je rodila kot moški

