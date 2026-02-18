Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sreda, 18. 2. 2026, 14.58

30 minut

Lindsey Vonn je doma pričakalo žalovanje in nova operacija

vonn | Lindsey Vonn je dan po hudem padcu na olimpijski progi v Cortini izgubila svojega štirinožnega prijatelja, ki je bil ob njej kar 13 let.

Lindsey Vonn je dan po hudem padcu na olimpijski progi v Cortini izgubila svojega štirinožnega prijatelja, ki je bil ob njej kar 13 let.

Ameriška smučarka Lindsey Vonn, ki je včeraj odpotovala v ZDA, kjer bo nadaljevala zdravljenje poškodovane noge, je svojim sledilcem sporočila, da je dan po njenem hudem padcu na olimpijski progi v Cortini preminil njen ljubljeni kuža Leo, ki ji je ob strani stal v dobrem in slabem dolgih 13 let. "V tako kratkem času sem izgubila toliko stvari, ki so mi pomenile vse," je zapisala in dodala, da jo danes čaka nova, že peta operacija goleni.

Lindsey Vonn
Sportal Lindsey Vonn: To je neverjeten občutek

"Zadnjih nekaj dni je bilo neverjetno težkih. Verjetno najtežjih v mojem življenju. Še vedno se nisem sprijaznila s tem, da ga ni več …," je začela zapis na družbenem omrežju Instagram, posvečen njenemu štirinožnemu prijatelju Leu. Pojasnila je, da so mu pred kratkim diagnosticirali pljučnega raka (pred letom in pol je premagal limfom), proti koncu življenja pa mu je začelo odpovedovati srce.

"Trpel je, njegovo telo ni več zmoglo slediti njegovemu močnemu umu. Ko sem dan po svojem padcu ležala v bolniški postelji, smo se poslovili od mojega velikega fanta. V tako kratkem času sem izgubila toliko stvari, ki so mi pomenile vse. Ne morem verjeti. Moj fant je bil z menoj že ob moji drugi poškodbi križnih vezi, ko sem ga najbolj potrebovala."

Ob njej je bil tudi takrat, ko je poškodovana od doma spremljala olimpijske igre v Sočiju. "Dvignil me je, ko sem bila na tleh. Ležal je ob meni, se stiskal k meni in me vedno znova opominjal, da sem varna in ljubljena. V 13 letih sva skupaj doživela toliko stvari."

Zapisala je, da bo dolgo trajalo, preden bo čustveno predelala izgubo, a da ve, da bo Leo vedno z njo. "Vem, da je tam zgoraj z Lucy, Bearom (prav tako kužkoma, op. a.), mojo mamo in starimi starši ter s številnimi ljudmi, ki sem jih izgubila v zadnjih letih. Naj najde tolažbo v tem, da ga nič več ne boli."

Zapis je sklenila z informacijo, da jo že danes čaka nova, že peta operacija goleni. "Ko bom zaprla oči, bom mislila nanj. Vedno te bom ljubila, moj veliki fant."

