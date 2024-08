Kamala Harris zbrala dovolj glasov za predsedniško kandidaturo

Ameriška podpredsednica Kamala Harris je zbrala dovolj glasov za uradno demokratsko predsedniško kandidaturo in se bo novembra na volitvah pomerila z republikancem Donaldom Trumpom, poročajo ameriški mediji, ki se sklicujejo na vire v demokratski stranki. Harrisova je v prvem odzivu dejala, da ji je v čast, da je zbrala zadosti glasov.

59-letnica je bila edina kandidatka v virtualnem glasovanju za predsedniško nominacijo, ki se je začelo v četrtek. Nominacijo bo uradno sprejela na demokratski konvenciji v Chicagu sredi avgusta.

Harrisova je v predsedniško tekmo vstopila, potem ko je predsednik Joe Biden 21. julija sporočil, da se ne bo potegoval za nov mandat, in izrekel podporo podpredsednici. Ta je nato dobila tudi podporo večine uglednih demokratov.

Koga bo izbrala za podpredsednika?

Aktualna podpredsednica bo morala v boju za predsedniški stolček v Beli hiši, za katerega se vnovič poteguje Trump, izbrati tudi svojega podpredsedniškega kandidata. Med morebitnimi kandidati so v igri guvernerji različnih ameriških zveznih držav, pa tudi sedanji minister za promet Pete Buttigieg.

Harrisova naj bi ime podpredsedniškega kandidata sporočila v kratkem in bo nato naslednji teden z njim obiskala tiste ključne zvezne države, kjer sta republikanski in demokratski predsedniški kandidat najbolj izenačena in bodo odločilne za izid volitev.