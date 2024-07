"V teh vlogah sem obravnavala različne storilce kaznivih dejanj. Nasilneže, ki so zlorabljali ženske, goljufe, ki so kršili pravila zaradi lastnih koristi. Zaupajte mi, ko rečem, da poznam tipe, kot je Donald Trump," je dejala Harrisova o republikanskem kandidatu, ki so ga letos na sodišču spoznali za krivega ponarejanja poslovnih dokumentov, pred tem pa spolnega napada in poslovnih prevar.

V nadaljevanju je 59-letnica zatrdila, da ne gre le za zmago proti nekdanjemu predsedniku Donaldu Trumpu, ampak za boj za svetlo prihodnost za vse Američane, ne le za najbogatejše, za katere se po njenih besedah bori Trump z republikanci. Obtožila ga je tudi, da želi potegniti državo nazaj v čase, ko vsi niso bili svobodni.

Biden se je vrnil v Belo hišo

Harrisova je demokratom vlila energijo in upanje v zmago na volitvah, potem ko je 81-letni Biden odstopil od kandidature in podprl svojo podpredsednico. Razloge za to bo navedel nocoj v neposrednem televizijskem nagovoru Američanom. Biden se je v torek vrnil v Belo hišo iz Delawara, kjer je okreval po covid-19. Njegov zdravnik je v torek sporočil, da je povsem ozdravel.

Na podporo Obame še čaka

Harrisovi je medtem uspelo zbrati več kot sto milijonov dolarjev za kampanjo, dobila je podporo velike večine uglednih demokratov ter tudi delegatov za demokratsko nacionalno konvencijo, ki bo od 19. do 22. avgusta v Chicagu. Med vidnejšimi demokrati ji podpore med drugim uradno še ni izrekel Barack Obama.

Glede na zadnjo javnomnenjsko anketo tiskovne agencije Reuters in instituta Ipsos Harrisova uživa dve odstotni točki prednosti pred Trumpom. Medtem ko bi republikanca podprlo 42 odstotkov vprašanih, bi za demokratko dalo glas 44 odstotkov vprašanih.