Kako majhen je svet: podžupan evrovizijskega mesta Malmo je Hrvat

Podžupan švedskega mesta Malmo, ki ga trese evrosongska mrzlica, Roko Kursar po rodu iz Dalmacije in je velik navijač Hajduka. Za omenjeni portal je povedal, da je zadovoljen s svojim švedskim življenjem, še vedno pa z nostalgijo gleda na svojo Dalmacijo, je dejal.

V Splitu je služil vojsko

"Že od rojstva sem navijač Hajduka in vsa moja družina je vedno navijala za Hajduk. Moja starša sta iz Srime, ki spada pod občino Vodice. Rodil sem se v Malmöju, a sem hodil v osmi razred v Šibenik in se nato vrnil na Švedsko. Po srednji šoli sem služil vojsko v Splitu, potem sem nekaj časa študiral v Zadru in se leta 2008 vrnil na Švedsko. Od takrat sem tukaj. Imam tudi dvojno državljanstvo," je povedal za portal.

Povprašali so ga tudi, ali razmišlja o vrnitvi. "Mislim, da ima vsak Hrvat, ki živi v tujini, željo, sanje, da bi se vrnil, sploh ko živi na severu, kjer ni takšne klime kot v Dalmaciji. Kultura je drugačna, tu ni družabnega življenja, kot smo ga Hrvati vajeni. Vedno je prisoten občutek, da pogrešamo domovino, Dalmacijo, morje in vse," je še povedal Roko Kursar.