Madžarska kritika Mladinine naslovnice: kaj pravijo bruseljski nevladniki?

Madžarsko je razburila naslovnica Mladine, na kateri se prvak SDS Janez Janša, poslanec SDS Branko Grims in evropski poslanec SDS/EPP Milan Zver stiskajo k madžarskemu predsedniku vlade Viktorju Orbanu, ki medtem drži roko v fašističnem pozdravu.

Njihovo veleposlaništvo v Ljubljani je s tako imenovano verbalno noto pri ministrstvu za zunanje zadeve (MZZ) protestiralo zaradi "politično neodgovorne naslovnice Mladine" z 22. marca in ministrstvo prosilo "za pomoč pri preprečevanju podobnih incidentov v prihodnosti".

Already controlling & dominating the media in Hungary, the ruling party Fidesz is now attacking other EU member states for allowing a free press.



This is a magazine cover in Slovenia that Orbán wants banned - so definitely don't RT it. https://t.co/wjDUIyUsv1 pic.twitter.com/XSGbBpmA4r