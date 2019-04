Odbora DZ obsodila vmešavanje Madžarske v svobodo izražanja v Sloveniji

Poudarek razprave so namenili protestni noti madžarskega veleposlaništva, konec marca so jo na zunanje ministrstvo naslovilo zaradi naslovnice tednika Mladina, na kateri je Orban z roko v fašističnem položaju.

Poudarek razprave so namenili protestni noti madžarskega veleposlaništva, konec marca so jo na zunanje ministrstvo naslovilo zaradi naslovnice tednika Mladina, na kateri je Orban z roko v fašističnem položaju. Foto: STA

Odbora DZ za zunanjo politiko in kulturo sta danes na nujni seji obsodila vmešavanje Madžarske v uresničevanje pravice do svobode izražanja v Sloveniji. Iz vrst SDS in Levice so se sicer slišali očitki, da je današnja seja le del kampanje pred volitvami v Evropski parlament.

Člani obeh odborov so danes z 19 glasovi podpore obsodili vmešavanje Madžarske v uresničevanje pravice do svobode izražanja v Sloveniji, še posebej v tonu note madžarskega veleposlaništva. Obenem so vladi predlagali, da v posodobljenih zakonskih rešitvah posebej pozorno zavaruje pravico do svobode izražanja, vztraja pri preglednosti lastništva medijev, spodbuja svobodne in pluralne medije v Sloveniji ter predvidi varovalke, ki bodo preprečile nedopustna vmešavanja, pritiske in poskuse vplivanja drugih držav.

Sklic nujne skupne seje so zahtevale poslanske skupine SMC, LMŠ, SD, SAB in DeSUS.

Poslanec SMC Gregor Perič je v imenu predlagateljev ob začetku razprave spomnil, da je bila Slovenija v zadnjem času deležna "nenavadnih odzivov naših sosed" s spornimi izjavami predsednika Evropskega parlamenta Antonia Tajanija, vmešavanjem Madžarske in pozneje razvoja dogodkov, povezanih s prisluškovalno afero v arbitraži.

Cerar je zagotovil, da bo kot zunanji minister tudi v prihodnje odločno reagiral, ko bodo napadene temeljne vrednote demokracije, človekovih pravic, vladavine prava in suverenosti Slovenije. Foto: STA

Poudarek razprave je bil na protestni noti madžarskega veleposlaništva, ki ga je konec marca na zunanje ministrstvo naslovilo zaradi naslovnice tednika Mladina, na kateri je Orban z roko v fašističnem položaju. Ministrstvo je noto zavrnilo, češ da se ne vmešavajo v svobodo medijev. Odziv ministrstva je Perič pozdravil.

Po mnenju poslanca SMC se je Slovenija znašla v nekem trenutku, ko se zdi, da naše sosede na nas gledajo kot na partnerja, ki jim ni enakovreden. Današnja seja pa je po njegovem prepričanju jasno in odločno znamenje proti poseganju v Slovenijo.

V imenu vlade sta ministra za zunanje zadeve in kulturo, Miro Cerar in Zoran Poznič, poudarila pomen svobode izražanja in dejala, da je to ena od vrednot, na kateri demokracija stoji ali pade.

Cerar je ob tem zagotovil, da se bo kot zunanji minister tudi v prihodnje odločno odzval, ko bodo napadene temeljne vrednote demokracije, človekovih pravic, vladavine prava in suverenosti Slovenije. Poudaril je še pomen gojenja dobrih prijateljskih odnosov s sosednjimi državami in dodal, da ta nota ne pomeni poslabšanja odnosov z Madžarsko.

Minister za kulturo pa je še pozval, da je treba skupno braniti in obraniti svobodo medijev in izražanja.

Repovž: To naj bo priložnost za reformo medijske zakonodaje

Odzval se je tudi odgovorni urednik Mladine Gregor Repovž, ki pa je opozoril, da pritiska Madžarske ne bi označil za ekscesnega. Dodal je, da so bili pritiskov pri tedniku deležni tudi iz Slovenije v preteklem sklicu DZ. Pozval pa je ministrstvo za kulturo, naj vidi to kot priložnost za reformo medijske zakonodaje. Med drugim je opozoril, da je treba vzpostaviti definicijo medijev in propagande, ki deluje pod krinko medijev.

Poznič je ob tem napovedal, da bodo reformo medijske zakonodaje predložili še letos.

V razpravi so bili do današnje seje med drugim kritični pri SDS in Levici. Poslanec SDS Branko Grims je opozoril, da se dela sramoto Sloveniji, ko se ustvarja umetne konflikte s sosedi, ki so predvolilno pogojeni. Da gre pri seji za predvolilno kampanjo, se je strinjal tudi vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec, a je obsodil vmešavanje Madžarske.