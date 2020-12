Južna Koreja sprejela ukrepe za praznike

Južna Koreja je v prizadevanjih za zajezitev širjenja novega koronavirusa danes napovedala omejitev druženj na do pet ljudi med božičnimi in novoletnimi prazniki. Kot je sporočil premier Čung Sje Kjun, bodo nova pravila veljala od četrtka do 3. januarja.

Ti ukrepi bodo od srede veljali v prestolnici Seul in okolici, danes pa so jih razširili še na preostalo državo. V tem času bodo zaprti tudi smučišča in drugi zimskošportni objekti, poročanje južnokorejske tiskovne agencije Yonhap povzema STA.

Južna Koreja upa, da ji bo uspelo zajeziti večanje števila okužb, ki je prejšnji teden začelo naraščati. Pet dni zapored so namreč potrdili po več kot tisoč novih okužb. V ponedeljek in danes so zaznali rahel upad števila okužb, in sicer so jih potrdili 926 oz. 869, a oblasti opozarjajo, da je to lahko tudi posledica manjšega števila testiranj ob koncu tedna.

Država z 52 milijoni prebivalcev velja za zgled pri odzivanju na pandemijo covid-19. Južni Koreji se je za zdaj uspelo izogniti večji ustavitvi javnega življenja. Do zdaj so potrdili malo manj kot 51.500 okužb z novim koronavirusom, za covid-19 je umrlo 722 ljudi.