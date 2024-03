Južna Koreja: stavkajočim zdravnikom grozi zapor

Južnokorejska vlada je danes potrdila, da je identificirala 7.800 zdravnikov specializantov, ki so kljub več svarilom in ultimatu o vrnitvi na delo nadaljevali stavko. Vlada bo sprožila postopek, s katerim bi stavkajočim začasno odvzeli zdravniške licence, nekaterim bi lahko grozile finančne in celo zaporne kazni.

"Takoj ko bomo dobili potrditev, da so kršili odredbo vlade o vrnitvi na delo, jim bomo poslali obvestilo o začasnem odvzemu zdravniške licence," je na novinarski konferenci povedal namestnik južnokorejskega ministra za zdravje Park Min Soo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Južnokorejske oblasti so namreč pred tednom dni zdravnike specializante pozvale, naj prekinejo stavko in se vrnejo na delo, ter jih opozorile, da jih lahko doleti sodni pregon in začasen odvzem licenc, če se do konca februarja ne bodo vrnili v bolnišnice.

Specializantom bo zaradi začasnega odvzema licenc otežena pot do zaposlitve, poroča ameriška tiskovna agencija AP. Park sicer ocenjuje, da bodo postopki za začasni odvzem licenc trajali več tednov, nato pa se bodo nekateri stavkajoči verjetno odzvali s tožbami.

Stavkajo zaradi povečanja števila vpisnih mest na medicinske fakultete

Hyondeok Choi iz odvetniške družbe Daeryun, ki je specializirana za medicinsko pravo, je ob tem ocenil, da vlada ne bo mogla zaključiti več tisoč postopkov, zato se bo verjetno osredotočila na nekaj sto vodilnih organizatorjev stavke. Po zakonu bi lahko specializante, ki so kršili odredbo vlade o vrnitvi na delo, kaznovali tudi z do tremi leti zapora ali kaznijo v višini nekaj več kot 22 tisoč ameriških dolarjev. Tisti, ki bi šli v zapor, bi ob tem avtomatično izgubili licence.

Stavka zdravnikov specializantov v Južni Koreji se je začela pred nekaj več kot dvema tednoma, potem ko je vlada oznanila načrt o povečanju števila vpisnih mest na medicinske fakultete za 65 odstotkov zaradi hudega pomanjkanja zdravnikov.

Sledil je oster obračun med vlado in več tisoč stavkajočimi specializanti, ki jih podpira tudi zdravniška zbornica. Zdravniki trdijo, da bo vlada s tem načrtom ustvarila "socialističen zdravstveni sistem", in opozarjajo, da bo privedel do slabše kakovosti storitev.

Južnokorejci naveličani dolgih čakalnih vrst

Načrt vlade pa je odločno podprl večji del južnokorejske javnosti, saj so ljudje naveličani dolgih čakalnih vrst. Vlada si močno prizadeva za povečanje števila zdravnikov, saj je Južna Koreja med tistimi razvitimi državami, ki imajo najnižji delež zdravnikov glede na število prebivalcev.