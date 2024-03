V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides so prepričani, da se stanje v javnem zdravstvu lahko izboljša, a mora pripravljenost za to pokazati tudi vlada. Ob tem so poudarili, da so iz kabineta predsednika vlade prejeli povabilo na srečanje, na katerega so se z veseljem odzvali, saj kaže korak v pravo smer. V sporočilu za javnost pa so se v Fidesu odzvali, da so nad izjavo premierja Roberta Goloba, ki jo je izrekel danes na redni seji Državnega zbora, zgroženi, saj ta po njihovem mnenju jasno kaže, kakšna je pripravljenost vlade na iskanje konsenza za končno ureditev razmer v slovenskem javnem zdravstvu.