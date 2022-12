Karleuša je jasno sporočila, da "ni nikogaršnja boksarska vreča in ni dolžna trpeti napadov in žalitev".

Karleuša je jasno sporočila, da "ni nikogaršnja boksarska vreča in ni dolžna trpeti napadov in žalitev". Foto: Instagram

"Moram se odzvati," je povedala znana srbska pevka, ko so bosanski mediji objavili, da je žalila domačinke, ko je zagovarjala modno znamko Balenciaga.

"Različni bosanski mediji in portali so objavili bizarno laž, da sem Bosanke označila za 'brkate' ipd. Česa takega o Bosankah nisem nikoli rekla ali napisala. Nikoli. Bosanski mediji so sami sklepali, da so someščanke "brkate" in jih s tem žalili, besede pa pripisali meni," je Karleuša po pisanju hrvaškega Jutarnjega lista objavila na Instagramu.



Med drugim je izjavila še, da prekinja sodelovanje z lokalnimi mediji, in dodala, da obstaja možnost, da tam ne bo več pela.

"Zaradi takšnih laži in povzročanja nepotrebnega sovraštva do edinega človeka, ki je bil vedno odprt prijatelj prebivalcev Bosne, nikoli več ne bom dala izjave za noben bosanski medij. Če se bodo laži nadaljevale, ne bom več nastopala v Bosni," je sklenila Karleuša. Foto: Instagram & Imdb Poudarila je tudi, da je prekinila sodelovanje z mediji na Hrvaškem in da je vsakodnevno deležna sovraštva in žalitev.

"Zaradi grozljivih žalitev in nenehnih laži na moj račun že dolgo nimam nobene komunikacije z mediji na Hrvaškem. Ljudje na Hrvaškem vedo, kaj tam berejo o meni in da to presega meje bolnega in bizarnega," je še objavila na Instagramu in sklenila, da "ni nikogaršnja boksarska vreča in ni dolžna trpeti napadov in žalitev".