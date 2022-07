V Leskovcu bi plačali, da jim ne bi pela Jelena Karleuša

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prebivalci mesta na jugu Srbije so nezadovoljni z izborom glasbene gostje na kulinarični prireditvi, ki jo prirejajo avgusta.

Eden največjih dogodkov v srbskem mestu Leskovac je Roštiljada, praznik peke na žaru, po katerem ta kraj slovi tudi zunaj meja Srbije. 22. avgusta letos bodo priredili že 32. Roštiljado zapovrstjo, pred kratkim je župan Leskovca Goran Cvetanović razkril, kdo bo letos glavna glasbena gostja prireditve. Z izborom je kar nekaj ljudi močno vznejevoljil.

Na letošnji Roštiljadi v Leskovcu naj bi namreč nastopila znana srbska pevka Jelena Karleuša, za nastop ji na občini nameravajo odšteti 20 tisoč evrov, kar se domačinom zdi odločno preveč, poleg tega pa se jim tudi njena glasba ne zdi primerna za njihov veliki dogodek.

Plačali bi ji, da ne nastopi

Civilna iniciativa Pokret za Leskovac se je zato odločila za nenavadno potezo - zbrati želijo za 20 tisoč evrov prostovoljnih prispevkov in ta denar ponuditi Karleuši v zameno, da ne nastopi v njihovem mestu.

"Menimo, da mora ta dogodek biti drugačen, bolj kakovosten in kulturen v vseh segmentih, tudi pri izbiri glasbenih izvajalcev," so ob najavi akcije zapisali na Facebooku, "zdaj iščemo 20 tisoč Leskovčanov, ki so pripravljeni dati po en, dva, tri ali več evrov, da bi zbrali dovolj sredstev za honorar, ki ga bomo dotični divi ponudili, da ne bi pela v središču našega mesta."

Če Karleuša njihove ponudbe ne bo sprejela, bodo zbrana sredstva podarili v dobrodelne namene, so še pojasnili, pozneje pa sporočili, da dobivajo že ogromno sporočil podpore in da bodo z akcijo zagotovo nadaljevali.

Veganka na prazniku mesa

Ob napovedi, da bo na Roštiljadi nastopila Jelena Karleuša, so sicer mnogi izrazili pomisleke tudi zato, ker je pevka zaprisežena veganka in borka za pravice živali.

